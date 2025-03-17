الحاجة سامية علي الغول

Advertisement

بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومةالحاجة سامية علي الغولأرملة المرحوم شفيق محي دندشليوالدتها: المرحومة حنيفة سعيد بخاريأولادها: الأستاذ الحاج محي والحاج عبدلله والمرحوم الحاج محمدأشقاؤها: المرحومين محمود وفؤاد وسامي الغولشقيقاتها: المرحومات ومنية ومنتهى الغولأحفادها: المهندس شفيق وسعد والمحامي طارق محي دندشلي والمهندس حسام والمهندس ياسر وسامية عبدلله دندشلي ونسرين والمحامي حازم والدكتور عاصم وشيرين وأحمد محمد دندشليسيصلى على جثمانها الطاهر ظهر يوم الإثنين 17 2025م في جامع البسطة التحتا حيث توارى الثرى في جبانة الباشورة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن منطقة الحرج، شارع الأوزاعي، بناية طاهر، الطابق .ويومي الثلاثاء والأربعاء 18 و 19 2025م للرجال والنساء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة عصراً في قاعة محي برغوت، جامع الخاشقجي.الراضون بقضاء الله وقدره آل الغول ودندشلي وبخاري وشومان وصلاحية والبردقاني وعيتاني وأنسباؤهم.