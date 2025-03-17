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تعازي ووفيات

الحاجة سامية علي الغول

Lebanon 24
17-03-2025 | 01:56
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم وفاة فقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله تعالى المرحومة
الحاجة سامية علي الغول
أرملة المرحوم شفيق محي الدين دندشلي
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والدتها: المرحومة حنيفة سعيد بخاري
أولادها: الأستاذ الحاج محي الدين والحاج عبدلله والمرحوم الحاج محمد
أشقاؤها: المرحومين محمود وفؤاد وسامي الغول
شقيقاتها: المرحومات لميا ومنية ومنتهى الغول 
أحفادها: المهندس شفيق وسعد والمحامي طارق محي الدين دندشلي  والمهندس حسام والمهندس ياسر وسامية عبدلله دندشلي ونسرين والمحامي حازم والدكتور عاصم وشيرين وأحمد محمد دندشلي 
سيصلى على جثمانها الطاهر ظهر يوم الإثنين 17 آذار 2025م في جامع البسطة التحتا حيث توارى الثرى في جبانة الباشورة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في منزل الفقيدة الكائن منطقة الحرج، شارع الأوزاعي، بناية طاهر، الطابق الرابع.
ويومي الثلاثاء والأربعاء 18 و 19 آذار 2025م للرجال والنساء من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة الخامسة عصراً في قاعة محي الدين برغوت، جامع الخاشقجي.
الراضون بقضاء الله وقدره آل الغول ودندشلي وبخاري وشومان وصلاحية والبردقاني وعيتاني وأنسباؤهم.
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