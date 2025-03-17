شارل جوزيف كحاله

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رابطة عائلة كحاله ابوابنه: وعائلته ( في المهجر )ابنته: كارلا وعائلتها ( في المهجر )أشقاؤه : ميشال زوجته غادة قرقفي وعائلتهتوفيق زوجته اليز مزموروكيان وعائلتهنبيل زوجته شاديا غانم وعائلته زوجته مارسيل وعائلتههنري زوجته كريستين امرزیان وعائلتهشقيقاته: شارلوت ارملة المرحوم عصام طويل واولادها وعائلاتهمكلود زوجة انطوان ضو وعائلتهاوعموم عائلات سن الفيل وأنسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليه المرحومشارل جوزيف كحاله(والدته المرحومة ماري تريز شهوان)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 17 الجاري في كنيسة السيدة - سن الفيل.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساءً. ويوم الثلاثاء 18 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة ولغاية الساعة السادسة مساءً.