رابطة عائلة كحاله ابو خليل
ابنه: دوري
وعائلته ( في المهجر )
ابنته: كارلا وعائلتها ( في المهجر )
أشقاؤه : ميشال زوجته غادة قرقفي وعائلته
توفيق زوجته اليز مزموروكيان وعائلته
نبيل زوجته شاديا غانم وعائلته نخلة
زوجته مارسيل نحاس
وعائلته
هنري زوجته كريستين امرزیان وعائلته
شقيقاته: شارلوت ارملة المرحوم عصام طويل واولادها وعائلاتهم
كلود زوجة انطوان ضو وعائلتها
وعموم عائلات سن الفيل وأنسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليه المرحوم
شارل جوزيف كحاله
(والدته المرحومة ماري تريز شهوان)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاثنين 17 الجاري في كنيسة السيدة - سن الفيل.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً
ولغاية الساعة السادسة مساءً. ويوم الثلاثاء 18 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً
ولغاية الساعة السادسة مساءً.