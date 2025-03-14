سامي نسيب بواري

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رقد على رجاء القيامة المجيدة المأسوف عليه المرحومسامي نسيب بواريزوجته: نهى شبلي شبليابنه: رونالد وزوجته سمر جوزيف الحايك واولاده: جوزيف، ايما، اندرياابنتاه: هيلدا زوجة لويدجي كهلي واولادهما: لوكا وجولياناريّا وولدها جولياناولاد شقيقه المرحوم سمير بواري وزوجته المرحومة هندو جوجو: نسيب بواري وزوجته زينه مسلّم وعائلتهماالبين بوارياولاد شقيقته المرحومة هيلدا بواري زوجة المرحوم جان المر وعائلاتهماولاد شقيقته المرحومة البين بواري زوجة المرحوم اسعد عبود وعائلاتهمابن حميه: ايلي شبلي وزوجته منى منّي واولادهما وعائلاتهمبنات حميه: عايده زوجة فرنسوا دلريو واولادهما وعائلاتهمليلى زوجة شارل منيتا وابنهمادنيز ارملة الغريّب واولادها وعائلاتهميحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 14 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية الرعائية – غادير – جونيه.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم غد 15 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.