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تعازي ووفيات

سامي نسيب بواري

Lebanon 24
14-03-2025 | 01:59
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رقد على رجاء القيامة المجيدة المأسوف عليه المرحوم
سامي نسيب بواري
زوجته: نهى شبلي شبلي
ابنه: رونالد وزوجته سمر جوزيف الحايك واولاده: جوزيف، ايما، اندريا
ابنتاه: هيلدا زوجة لويدجي كهلي واولادهما: لوكا وجوليانا
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ريّا وولدها جوليان
اولاد شقيقه المرحوم سمير بواري وزوجته المرحومة هندو جوجو: نسيب بواري وزوجته زينه مسلّم وعائلتهما
البين بواري
اولاد شقيقته المرحومة هيلدا بواري زوجة المرحوم جان المر وعائلاتهم
اولاد شقيقته المرحومة البين بواري زوجة المرحوم اسعد عبود وعائلاتهم
ابن حميه: ايلي شبلي وزوجته منى منّي واولادهما وعائلاتهم
بنات حميه: عايده زوجة فرنسوا دلريو واولادهما وعائلاتهم
ليلى زوجة شارل منيتا وابنهما
دنيز ارملة خليل الغريّب واولادها وعائلاتهم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 14 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة الوردية الرعائية – غادير – جونيه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم غد السبت 15 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون الكنيسة.
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