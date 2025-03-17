Advertisement

تعازي ووفيات

جوزيف مارون شاهين

Lebanon 24
17-03-2025 | 02:01
A-
A+
Doc-P-1334271-638777955382433581.jpg
Doc-P-1334271-638777955382433581.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجته هيلدا فايز حلو
إبناه مارون وزوجته الين نجيم وعائلتهما
ايلي وزوجته جوليا إبراهيم وعائلتهما
Advertisement
إبنتاه ماري كلير زوجة روبير ماطوسيان وعائلتهما (في المهجر)
الدكتورة كارول شاهين وعائلتها (في المهجر)
شقيقاه ميشال شاهين وزوجته لوكيا ميشال وعائلتهما (في المهجر)
جان شاهين وزوجته ويهانوش ميساكيان وعائلتهما
شقيقتاه عائلة المرحومة نجلا شاهين زوجة عفيف داغر
عائلة المرحومة جورجيت شاهين زوجة المرحوم موريس الأسمر
 وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
جوزيف مارون شاهين
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 16 آذار 2025 في كنيسة مارجرجس، ساحة الدكوانة.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، ويوم الأثنين 17 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
شارل جوزيف كحاله
lebanon 24
17/03/2025 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ماكرون يعلن أنه سيستقبل الرئيس جوزيف عون في 28 آذار في باريس
lebanon 24
17/03/2025 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
السيرة الذاتية لوزير الطاقة والمياه جوزيف صدي
lebanon 24
17/03/2025 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
النائب فضل الله في تشييع شهداء مارون الراس: الإدارة الأميركية والعدو الإسرائيلي يبتزان لبنان
lebanon 24
17/03/2025 11:36:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:05 | 2025-03-15 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
01:57 | 2025-03-17
01:56 | 2025-03-17
14:27 | 2025-03-16
10:19 | 2025-03-16
02:05 | 2025-03-15
01:59 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24