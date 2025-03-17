جوزيف مارون شاهين

Advertisement

زوجته هيلدا فايز حلوإبناه مارون وزوجته الين نجيم وعائلتهماايلي وزوجته جوليا وعائلتهماإبنتاه ماري كلير زوجة روبير ماطوسيان وعائلتهما (في المهجر)الدكتورة كارول شاهين وعائلتها (في المهجر)شقيقاه ميشال شاهين وزوجته لوكيا ميشال وعائلتهما (في المهجر)جان شاهين وزوجته ويهانوش ميساكيان وعائلتهماشقيقتاه عائلة المرحومة نجلا شاهين زوجة عفيف داغرعائلة المرحومة جورجيت شاهين زوجة المرحوم موريس الأسمروأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومجوزيف مارون شاهينيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 16 2025 في كنيسة مارجرجس، ساحة الدكوانة.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة ، ويوم الأثنين 17 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.