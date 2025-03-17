زوجته هيلدا فايز حلو
إبناه مارون وزوجته الين نجيم وعائلتهما
ايلي وزوجته جوليا إبراهيم
وعائلتهما
إبنتاه ماري كلير زوجة روبير ماطوسيان وعائلتهما (في المهجر)
الدكتورة كارول شاهين وعائلتها (في المهجر)
شقيقاه ميشال شاهين وزوجته لوكيا ميشال وعائلتهما (في المهجر)
جان شاهين وزوجته ويهانوش ميساكيان وعائلتهما
شقيقتاه عائلة المرحومة نجلا شاهين زوجة عفيف داغر
عائلة المرحومة جورجيت شاهين زوجة المرحوم موريس الأسمر
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
جوزيف مارون شاهين
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الأحد 16 آذار
2025 في كنيسة مارجرجس، ساحة الدكوانة.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً
، ويوم الأثنين 17 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.