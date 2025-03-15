Advertisement

تعازي ووفيات

الياس متري فلوطي

Lebanon 24
15-03-2025 | 02:05
A-
A+
Doc-P-1334272-638777957277600553.jpg
Doc-P-1334272-638777957277600553.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
والده: متري انطون فلوطي
شقيقاه: نقولا وادغار
شقيقته: اديت
عمه: الياس وأولاده
Advertisement
عماته: نهاد أنطون فلوطي
فيوليت زوجة جورج ايليا فلوطي وعائلتها
نجوی وأولادها
ماتيلد زوجة فؤاد شلهوب وعائلتها
خاله: هنري تويني وعائلته (في المهجر)
خالتاه: ليندا زوجة موريس مظلوميان وعائلتها
لميا زوجة فاتشيه اكيليان وعائلتها
وانسباؤهم ينعون المأسوف على شبابه
الياس متري فلوطي
(والدته المرحومة جوزيت ادغار تويني)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 15 آذار 2025 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوكس، (مارمتر)، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
النشيد الوطني عمره مئة: فهل كلنا للوطن؟
lebanon 24
17/03/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
فضل الله: الاخلاص للطائفة يبدأ من الاخلاص للوطن
lebanon 24
17/03/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
شيخ العقل زار حاصبيا وقرى حدودية جنوبية: نثق بالجيش كقوة للوطن
lebanon 24
17/03/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
متري: الموقف الحكومي ليس مجرد اعلان نوايا بل التزام
lebanon 24
17/03/2025 11:36:56 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
02:01 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:57 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:56 | 2025-03-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:27 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:19 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:57 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:27 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:59 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:51 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:40 | 2025-03-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
02:01 | 2025-03-17
01:57 | 2025-03-17
01:56 | 2025-03-17
14:27 | 2025-03-16
10:19 | 2025-03-16
01:59 | 2025-03-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24