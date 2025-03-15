الياس متري فلوطي

Advertisement

والده: متري انطون فلوطيشقيقاه: نقولا وادغارشقيقته: اديتعمه: وأولادهعماته: أنطون فلوطيفيوليت زوجة ايليا فلوطي وعائلتهانجوی وأولادهاماتيلد زوجة فؤاد شلهوب وعائلتهاخاله: هنري تويني وعائلته (في المهجر)خالتاه: ليندا زوجة موريس مظلوميان وعائلتهازوجة فاتشيه اكيليان وعائلتهاوانسباؤهم ينعون المأسوف على شبابهمتري فلوطي(والدته المرحومة جوزيت ادغار تويني)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم 15 2025 في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوكس، (مارمتر)، الاشرفية حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.