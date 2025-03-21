المطران غريغوري منصور رئيس اساقفة ابرشية مار مارون بروكلين وكهنتها ورهبانها وراهباتها ومؤمنيها
المطران انطوان بو نجم رئيس اساقفة ابرشية انطلياس الماروينة وكهنتها ورهبانها وراهباتها ومؤمنيها
لفيف الاساقفة، الكهنة، الاباء الاجلاء ومؤسسات العمل الصحي والإجتماعي
شقيقاته: ناديا، جولي والدكتور كارولين
ارملة شقيقه المرحوم اميل، سيلايا مرعي وابنهما:
المهندس جورج
، زوجته المهندس كاتيا واكد وابنتهما المهندس ستيفاني
ابنة
شقيقته المرحومة عبلا ارملة المرحوم كرم يونس:
مونيك، زوجها كريستوف كينيو وأشقاؤها: جوزيف، ماري، جورجيت وعائلاتهم
عائلات الاشقر، مرعي، يونس، واكد، كينيو، مزهر وعموم اهالي برمانا في الوطن والمهجر
ينعون اليكم بالكثير من الرجاء، مفعمين بروح القيامة المجيدة فقيدهم الغائب الحاضر ابداً
مثلث الرحمة
الخوراسقف
دومينيك الخوري طوبيا الاشقر
يسجى الجثمان عند الحادية عشرة من قبل ظهر السبت
22 آذار
2025 في كنيسة مار اشعيا النبي ، برمانا حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة
تقبل التعازي السبت
والاحد 22 و 23 آذار
2025 في صالون كنيسة مار اشعيا النبي، برمانا من الحادية عشرة ولغاية السادسة والاثنين 24 الجاري في منزله الكائن في برمانا من الثانية ولغاية السابعة