الخوراسقف دومينيك الخوري طوبيا الاشقر

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المطران غريغوري منصور رئيس اساقفة ابرشية مار مارون بروكلين وكهنتها ورهبانها وراهباتها ومؤمنيهاالمطران انطوان بو نجم رئيس اساقفة ابرشية انطلياس الماروينة وكهنتها ورهبانها وراهباتها ومؤمنيهالفيف الاساقفة، الكهنة، الاباء الاجلاء ومؤسسات العمل الصحي والإجتماعيشقيقاته: ناديا، جولي والدكتور كارولينارملة شقيقه المرحوم اميل، سيلايا مرعي وابنهما:المهندس ، زوجته المهندس كاتيا واكد وابنتهما المهندس ستيفانيشقيقته المرحومة عبلا ارملة المرحوم كرم يونس:مونيك، زوجها كريستوف كينيو وأشقاؤها: جوزيف، ماري، جورجيت وعائلاتهمعائلات الاشقر، مرعي، يونس، واكد، كينيو، مزهر وعموم اهالي برمانا في الوطن والمهجرينعون اليكم بالكثير من الرجاء، مفعمين بروح القيامة المجيدة فقيدهم الغائب الحاضر ابداًمثلث الرحمةالخوراسقفدومينيك الخوري طوبيا الاشقريسجى الجثمان عند الحادية عشرة من قبل ظهر 22 2025 في كنيسة مار اشعيا النبي ، برمانا حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثةتقبل التعازي والاحد 22 و 23 2025 في صالون كنيسة مار اشعيا النبي، برمانا من الحادية عشرة ولغاية السادسة والاثنين 24 الجاري في منزله الكائن في برمانا من الثانية ولغاية السابعة