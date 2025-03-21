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تعازي ووفيات

المحامي شوقي يوسف ابي صالح

Lebanon 24
21-03-2025 | 23:54
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رقد على رجاء القيامة
المحامي شوقي يوسف ابي صالح
نقابة المحامين في بيروت
زوجته: ماري روز نقولا مخيبر
اولاده: المحامية دانيا وزوجها ابراهيم ابو خليل وابنتهما مريم
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المهندس جو (يوسف) وزوجته كارولين البير واولادهما بينيلوب وايليوت
شقيقاه: المرحوم هاني ابي صالح ، زوجته مي عازار وعائلتهما
المرحوم سامي ابي صالح
شقيقاته: عائلة المرحومة ماري انج ارملة المرحوم المحامي موسى برنس
عائلة المرحومة سعاد ارملة الدكتور اسكندر حبيب
عائلة المرحومة ليلى ارملة المرحوم الدكتور قيصر نصر
ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الواحدة والنصف من بعد ظهر السبت 22 الجاري في كنيسة مارت تقلا، الحازمية
وينطلق موكب الجثمان الى بلدته البقيعة (البترون) لترفع صلاة البخور في كنيسة سيدة النجاة (البقيعة) ويوارى الثرى في مدافن العائلة 
تقبل التعازي السبت 22 الجاري قبل الجنازة من عشرة لغاية الواحدة والنصف في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية والاحد 23 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.
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