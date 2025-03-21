المحامي شوقي يوسف ابي صالح

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رقد على رجاء القيامةالمحامي شوقي يوسف ابي صالحنقابة المحامين في بيروتزوجته: ماري روز نقولا مخيبراولاده: المحامية دانيا وزوجها ابو وابنتهما مريمالمهندس جو (يوسف) وزوجته كارولين البير واولادهما بينيلوب وايليوتشقيقاه: المرحوم هاني ابي صالح ، زوجته مي عازار وعائلتهماالمرحوم سامي ابي صالحشقيقاته: عائلة المرحومة ماري انج ارملة المرحوم المحامي موسى برنسعائلة المرحومة سعاد ارملة الدكتور اسكندر حبيبعائلة المرحومة ليلى ارملة المرحوم الدكتور قيصر نصرينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الواحدة والنصف من بعد ظهر 22 الجاري في كنيسة مارت تقلا، الحازميةوينطلق موكب الجثمان الى بلدته البقيعة (البترون) لترفع صلاة البخور في كنيسة سيدة النجاة (البقيعة) ويوارى الثرى في مدافن العائلةتقبل التعازي 22 الجاري قبل الجنازة من عشرة لغاية الواحدة والنصف في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية والاحد 23 الجاري من الحادية عشرة لغاية السادسة في صالون كنيسة مارت تقلا، الحازمية.