جبران ادوار برغود

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"المسيح قام، حقاً قام"نقابة خبراء المحاسبة المجازين فيأبناء الفقيد: ادوار (والدته Iris Lutz) وزوجته روزي بارود وابنتاهما كليا وعائلتها، جوانغسان (والدته Iris Lutz) وزوجته Annette Kagel وأولادهما ماكس Kagel، تيو Kagelميليساند وعائلتها، تيموتي وعائلته (والدتهما Laurence Calame)رامي (والدته هدى اديب نصر)أشقاؤه: ميشال (في المهجر) وابنته ساندي برغوت وعائلتها (في المهجر)سامي وزوجته ليلى وأولادهما مايا، روي وعائلته (في المهجر)المرحوم عادلايلي وأولاده هالا، جاد وعائلته، زينا وعائلتهما،وعائلات برغود، برغوت، حبيب، Lutz، نصر، بارود، Kagel، ، عرب، خوري، لبس، محمود، مجدلاني، قازان، Carrea، Nava، Calame وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات المصيطبة وعين سعاده ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليهجبران ادوار برغودنقيب خبراء المحاسبة المجازين في سابقاًوالدته المرحومة مرغريت حبيبالراقد على رجاء القيامة في المهجر يوم 15 2025 مزوداً بالأسرار الإلهيةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 24 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) – الاشرفية ويوارى الثرى في مدافن في مدافن كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مار الياس بطينا) – وطى المصيطبة.لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء – صلّوا لأجلهتقبل التعازي يوم الاثنين 24 الجاري قبل الجنازة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) – الأشرفية وبعد الدفن لغاية الساعة السادسة في صالون كنيسة مار يوحنا – بطينا (وطى المصيطبة)، ويوم الثلاثاء 25 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) – الاشرفية.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.