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تعازي ووفيات

جبران ادوار برغود

Lebanon 24
21-03-2025 | 23:55
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"المسيح قام، حقاً قام"
نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان
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أبناء الفقيد: ادوار (والدته Iris Lutz) وزوجته روزي بارود وابنتاهما كليا وعائلتها، جوان
غسان (والدته Iris Lutz) وزوجته Annette Kagel وأولادهما ماكس Kagel، تيو Kagel
ميليساند وعائلتها، تيموتي وعائلته (والدتهما Laurence Calame)
رامي (والدته هدى اديب نصر)
أشقاؤه: ميشال (في المهجر) وابنته ساندي برغوت وعائلتها (في المهجر)
سامي وزوجته ليلى نعوم وأولادهما مايا، روي وعائلته (في المهجر) 
المرحوم عادل
ايلي وأولاده هالا، جاد وعائلته، زينا وعائلتهما، مالك
وعائلات برغود، برغوت، حبيب، Lutz، نصر، بارود، Kagel، نعوم، عرب، خوري، لبس، محمود، مجدلاني، قازان، Carrea، Nava، Calame وأنسباؤهم في الوطن والمهجر وعموم عائلات المصيطبة وعين سعاده ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه
جبران ادوار برغود
نقيب خبراء المحاسبة المجازين في لبنان سابقاً
والدته المرحومة مرغريت حبيب
الراقد على رجاء القيامة في المهجر يوم السبت 15 آذار 2025 مزوداً بالأسرار الإلهية
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الاثنين 24 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) – الاشرفية ويوارى الثرى في مدافن العائلة في مدافن كنيسة مار يوحنا المعمدان (مدافن مار الياس بطينا) – وطى المصيطبة.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء – صلّوا لأجله
تقبل التعازي يوم الاثنين 24 الجاري قبل الجنازة ابتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر لغاية الساعة الثانية من بعد الظهر في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) – الأشرفية وبعد الدفن لغاية الساعة السادسة في صالون كنيسة مار يوحنا – بطينا (وطى المصيطبة)، ويوم الثلاثاء 25 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مار نقولا) – الاشرفية.
الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة.
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