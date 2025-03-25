وليم أسعد زرد ابوجوده

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رقد على رجاء القيامة المجيدة يوم 22 2025 مزودا" بالاسرار المقدسة المرحوموليم أسعد زرد ابوجودهقنصل بريطانيا الفخريرئيس جامعة آل ابوجودهزوجته المرحومة فيكتوريا شكرالله زردوالدته المرحومة لطيفة اسكندر الهاشمابنه المهندس فادي زوجته غادا رياض ابوجوده وأولادهما: وليم ، كلارا وباولاابنته الدكتورة بولاأشقاؤه ايلي زوجته ماري روز معوض وعائلتهمافريال حجل أرملة المرحوم موريس وأولادها وعائلاتهمأولاد المرحوم الدكتور ريمون وعائلاتهمشقيقتاه ليلي أرملة الدكتور جورج أبوجوده وأولادها وعائلاتهمأولاد المرحومة ناديا زوجة المرحوم جان غمره وعائلاتهموعائلات: زرد، ابوجوده، الهاشم، معوض، حجل، غمره وعموم عائلات جل الديب، بقنايا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 منه في كنيسة مارتقلا، جل الديب.تقبل التعازي يوم الثلاثاء قبل الدفن وبعده ويوم 26 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.