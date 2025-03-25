رقد على رجاء القيامة المجيدة يوم السبت
22 آذار
2025 مزودا" بالاسرار المقدسة المرحوم
وليم أسعد زرد ابوجوده
قنصل بريطانيا الفخري
رئيس جامعة آل ابوجوده
زوجته المرحومة فيكتوريا شكرالله زرد
والدته المرحومة لطيفة اسكندر الهاشم
ابنه المهندس فادي زوجته غادا رياض ابوجوده وأولادهما: وليم ، كلارا وباولا
ابنته الدكتورة بولا
أشقاؤه ايلي زوجته ماري روز معوض وعائلتهما
فريال حجل أرملة المرحوم موريس وأولادها وعائلاتهم
أولاد المرحوم الدكتور ريمون وعائلاتهم
شقيقتاه ليلي أرملة الدكتور جورج أبوجوده وأولادها وعائلاتهم
أولاد المرحومة ناديا زوجة المرحوم جان غمره وعائلاتهم
وعائلات: زرد، ابوجوده، الهاشم، معوض، حجل، غمره وعموم عائلات جل الديب، بقنايا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه اليكم بمزيد من الرجاء المسيحي.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 منه في كنيسة مارتقلا، جل الديب.
تقبل التعازي يوم الثلاثاء قبل الدفن وبعده ويوم الاربعاء
26 منه في صالة الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساء.