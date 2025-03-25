مروان هاني أبي صالح

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زوجة الفقيد: ريما أنطوان شكراولاده: هاني أبي صالحايا أبي صالحوالدته: مي عازارشقيقه: أبي صالح وزوجته ندى كلنكابن شقيقه. مارك أبي صالحوعموم عائلات أبي صالح، شكر، حجار، خوري، كلنك، التنهوف، بالوبنسكاس، بهو، سعاده، منصور، برنس، ، نصر، عازار، نعمه، مسعود، غصن وانسباؤهمينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوممروان هاني أبي صالحالمنتقل الى رحمته تعالى في يوم الخميس الواقع فيه 13 2025 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 2025 في كنيسة مار مارون، الجميزة. ثم يوارى الثرى في مدافن في البقيعة، البترون.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأربعاء 26 الجاري في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.