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تعازي ووفيات

مروان هاني أبي صالح

Lebanon 24
25-03-2025 | 03:21
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زوجة الفقيد: ريما أنطوان شكر
اولاده: هاني أبي صالح
ايا أبي صالح
والدته: مي جورج عازار
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شقيقه: وليد أبي صالح وزوجته ندى كلنك
ابن شقيقه. مارك أبي صالح
وعموم عائلات أبي صالح، شكر، حجار، خوري، كلنك، التنهوف، بالوبنسكاس، بهو، سعاده، منصور، برنس، حبيب، نصر، عازار، نعمه، مسعود، غصن وانسباؤهم 
ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
مروان هاني أبي صالح
المنتقل الى رحمته تعالى في الولايات المتحدة يوم الخميس الواقع فيه 13 آذار 2025 متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 25 آذار 2025 في كنيسة مار مارون، الجميزة. ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في البقيعة، البترون.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأربعاء 26 الجاري في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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