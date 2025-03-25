البروفسور نقولا سليم قساطلي

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زوجته: صونيا أنطوانإبنتاه: لمى وولداها:الياس شراره زوجته مارينا هنرينقولا شرارهليلى زوجة المحامي أمين رزق واولادهما: ريا وإدمونإبنه: نقولا زوجته لين طحيني وابنتاهما: إيما ولوراشقيقاه: اولاد المرحوم ميشال قساطلي وعائلاتهمعائلة المرحوم أنور قساطليشقيقته: ليلى زوجة بسام دركزللي واولادهما (في المهجر)شقيقة زوجته: كمال ارملة الياس رومانوس واولادها وعائلاتهمشقيق زوجته: عائلة المرحوم جورج أنطوان (في المهجر)وعموم عائلات: قساطلي، ، ، شراره، رزق، طحيني، دركزللي، هنري، رومانوس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالبروفسورنقولا سليم قساطليالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الواقع فيه 23 ٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 ٢٠٢٥ في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن ، مارمتر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويومي والخميس 26 و 27 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءّ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.