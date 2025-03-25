زوجته: صونيا أنطوان سلامه
إبنتاه: لمى وولداها:
الياس شراره زوجته مارينا هنري
نقولا شراره
ليلى زوجة المحامي أمين رزق واولادهما: ريا وإدمون
إبنه: نقولا زوجته لين طحيني وابنتاهما: إيما ولورا
شقيقاه: اولاد المرحوم ميشال قساطلي وعائلاتهم
عائلة المرحوم أنور قساطلي
شقيقته: ليلى زوجة بسام دركزللي واولادهما (في المهجر)
شقيقة زوجته: كمال ارملة الياس رومانوس واولادها وعائلاتهم
شقيق زوجته: عائلة المرحوم جورج أنطوان سلامه
(في المهجر)
وعموم عائلات: قساطلي، سلامه
، بشاره
، شراره، رزق، طحيني، دركزللي، هنري، رومانوس وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم
البروفسور
نقولا سليم قساطلي
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاحد
الواقع فيه 23 آذار
٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الواحدة والنصف من بعد ظهر يوم الثلاثاء 25 آذار
٢٠٢٥ في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة
، مارمتر.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويومي الاربعاء
والخميس 26 و 27 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، (مارنقولا)، الاشرفية ابتداءّ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.