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تعازي ووفيات

المتقدّم في الكهنة قسطنطين الخوري حنا نصّار

Lebanon 24
25-03-2025 | 03:24
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الياس، متروبوليت بيروت وتوابعها
كهنة أبرشيّة بيروت
كاهن رعية كنيسة القديس نيقولاوس، الأب باسيليوس خنيصر وعائلته
إبن شقيقته المتقدم في الكهنة بولس وهبه وعائلته 
وكلاء كنيسة القديس نيقولاوس، الاشرفية 
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فوج كشّاف كنيسة القدّيس نيقولّاوس وأبناء رعيّتها
زوجته: الخورية كولين كوفلن
أشقاؤه: عائلة المرحوم توفيق 
إميلي غنطوس ارملة المرحوم أنطوان وعائلتها
عائلة المرحوم فيكتور (في المهجر)
تيودور وزوجته آنيتا فرح وعائلتهما 
عائلة المرحومة ماري وهبه 
عائلة المرحومة إيلين عيد 
وعموم عائلات: نصار، كوفلن، مسطوري، شاهين، غنطوس، برانون، فرح، وهبه، عيد وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي المنتقل للخدمة أمام المذبح السماويّ
المتقدّم في الكهنة
قسطنطين الخوري حنا نصّار
خادم كنيسة القدّيس نيقولّاوس، الأشرفيّة
الذي إنتقل الى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه ٢٢ آذار ٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية.
تقبل التعازي يومي الاثنين والثلاثاء ٢٤ و ٢٥ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداءَ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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