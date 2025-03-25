المتقدّم في الكهنة قسطنطين الخوري حنا نصّار

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الياس، متروبوليت بيروت وتوابعهاكهنة أبرشيّة بيروتكاهن رعية كنيسة القديس نيقولاوس، الأب باسيليوس خنيصر وعائلتهإبن شقيقته المتقدم في الكهنة بولس وهبه وعائلتهوكلاء كنيسة القديس نيقولاوس، الاشرفيةفوج كشّاف كنيسة القدّيس نيقولّاوس وأبناء رعيّتهازوجته: الخورية كولين كوفلنأشقاؤه: عائلة المرحوم توفيقإميلي غنطوس ارملة المرحوم أنطوان وعائلتهاعائلة المرحوم فيكتور (في المهجر)تيودور وزوجته آنيتا فرح وعائلتهماعائلة المرحومة ماري وهبهعائلة المرحومة إيلين عيدوعموم عائلات: نصار، كوفلن، مسطوري، شاهين، غنطوس، برانون، فرح، وهبه، عيد وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم الغالي المنتقل للخدمة أمام المذبح السماويّالمتقدّم في الكهنةقسطنطين الخوري حنا نصّاركنيسة القدّيس نيقولّاوس، الأشرفيّةالذي إنتقل الى رحمته تعالى يوم الواقع فيه ٢٢ ٢٠٢٥ متمماً واجباته الدينية.تقبل التعازي الاثنين والثلاثاء ٢٤ و ٢٥ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس، الاشرفية ابتداءَ من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.