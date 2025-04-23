الموت يُغيّب والدة الزميل ناجي يونس

غيّب الموت حرب، والدة الزميل .

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يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم السبت 26 الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر في سيّدة البشارة في بلدة شاتين.

تقبل التعازي في 26 الجاري قبل الدفن وبعده حتّى الساعة السادسة مساء، ويوم الأحد 27 الجاري في كنيسة الكبير في بلدة مستيتا من الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء وتختتم بقداس المرافقة.

" " يتقّدم من الزميل ومن عائلته بأحرّ التعازي.