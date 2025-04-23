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تعازي ووفيات
الموت يُغيّب والدة الزميل ناجي يونس
Lebanon 24
23-04-2025
|
05:06
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غيّب الموت
تريز
جرجس
زعيتر
حرب، والدة الزميل
ناجي يونس
.
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يُحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم السبت 26 الجاري عند الساعة الثالثة بعد الظهر في
كنيسة
سيّدة البشارة في بلدة شاتين.
تقبل التعازي في 26 الجاري قبل الدفن وبعده حتّى الساعة السادسة مساء، ويوم الأحد 27 الجاري في كنيسة
مار أنطونيوس
الكبير في بلدة مستيتا من الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء وتختتم بقداس المرافقة.
"
لبنان 24
" يتقّدم من الزميل
ناجي
يونس
ومن عائلته بأحرّ التعازي.
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