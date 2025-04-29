هيام فؤاد عازار

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قام ... حقاً قامزوج الفقيدة: دللشقيقها: غسانوعموم عائلات: دلل، عازار، فارس، طوباسي،ينعون اليكم على رجاء المرحومةهيام فؤاد عازارزوجة شحادة دلليحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 1 أيار 2025 في نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، .تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً، ويوم الجمعة 2 أيار في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.