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تعازي ووفيات
هيام فؤاد عازار
Lebanon 24
29-04-2025
|
22:32
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المسيح
قام ... حقاً قام
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زوج الفقيدة:
جورج شحادة
دلل
شقيقها: غسان
فؤاد
عازار
وعموم عائلات: دلل، عازار، فارس، طوباسي،
ينعون اليكم على رجاء
القيامة
المرحومة
هيام فؤاد عازار
زوجة
جورج
شحادة دلل
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 1 أيار 2025 في
كنيسة
نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول،
رأس بيروت
.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في
صالون الكنيسة
من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً، ويوم الجمعة 2 أيار في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.
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