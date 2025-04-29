Advertisement

تعازي ووفيات

هيام فؤاد عازار

Lebanon 24
29-04-2025 | 22:32
A-
A+
Doc-P-1353660-638815880276196952.jpg
Doc-P-1353660-638815880276196952.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
المسيح قام ... حقاً قام
Advertisement
زوج الفقيدة: جورج شحادة دلل
شقيقها: غسان فؤاد عازار
وعموم عائلات: دلل، عازار، فارس، طوباسي، 
ينعون اليكم على رجاء القيامة المرحومة
هيام فؤاد عازار
زوجة جورج شحادة دلل
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الخميس 1 أيار 2025 في كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية، شارع المكحول، رأس بيروت
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية الخامسة مساءً، ويوم الجمعة 2 أيار في صالون كنيسة نياح السيدة الارثوذكسية من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.
مواضيع ذات صلة
مرقص كرّم الفنان الراحل فؤاد عواد وسلم عائلته درع "تلفزيون لبنان"
lebanon 24
30/04/2025 15:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رابطة قدماء القوى المسلّحة كرّمت المحامي الدكتور باسكال فؤاد ضاهر
lebanon 24
30/04/2025 15:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
آلية التعيينات...ألم يقرأ الوزراء في كتاب فؤاد شهاب؟
lebanon 24
30/04/2025 15:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
دينا فؤاد تردّ على انتقادات اللهجة الصعيدية
lebanon 24
30/04/2025 15:23:52 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
23:46 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:34 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:33 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:06 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:42 | 2025-04-29 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:35 | 2025-04-29
22:34 | 2025-04-29
05:51 | 2025-04-27
11:36 | 2025-04-26
10:38 | 2025-04-25
05:06 | 2025-04-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24