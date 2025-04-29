المهندس عصام يوسف ديب

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زوجته: جورجيت توفيق لطيفإبناه: زوجته كتشدجيان وابنهما رافايلبيتر ديب زوجته زور انجلي وإبنيهما تيو و لويسابنته : فانيسا ديب زوجة مايك رحالأشقاؤه: الحلو أرملة شقيقه المرحوم وأولادها وعائلاتهم أرملة شقيقه المرحوم فوزي وإبنتاها وعائلاتهممادلين متري أرملة شقيقه المرحوم حبيب وابنتاها وعائلاتهماشقيقته : أولاد المرحومة انعام زوجة المرحوم راشد وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومالمهندس عصاميحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة ظهر اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025 في - .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءًويوم الخميس 1 أيار 2025 في - الجميزة - إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء