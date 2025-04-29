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تعازي ووفيات

المهندس عصام يوسف ديب

Lebanon 24
29-04-2025 | 22:35
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زوجته: جورجيت توفيق لطيف
إبناه: زياد ديب زوجته فانيسا كتشدجيان وابنهما رافايل
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بيتر ديب زوجته زور انجلي راموس وإبنيهما تيو و لويس
ابنته : فانيسا ديب زوجة مايك رحال
أشقاؤه: هيفاء الحلو أرملة شقيقه المرحوم أسعد وأولادها وعائلاتهم نهاد الشامية أرملة شقيقه المرحوم فوزي وإبنتاها وعائلاتهم
مادلين متري أرملة شقيقه المرحوم حبيب وابنتاها وعائلاتهما
شقيقته : أولاد المرحومة انعام زوجة المرحوم راشد حوراني وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
المهندس عصام يوسف ديب
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الأربعاء 30 نيسان 2025 في كنيسة مار يوحنا المعمدان - الصالحية.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً
ويوم الخميس 1 أيار 2025 في صالون كنيسة مار مارون - الجميزة - بيروت إبتداء من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساء
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