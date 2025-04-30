سامية محمد الحسامي

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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومةسامية محمد الحساميأولادها غازي زوجتهكريستين سبانيي وحسان زوجته سهاد حاسبيني ورغيد زوجته نعيمة مسعد والمرحوم فيصلبناتها ومنى وسلام زوجة العميد والمرحومة سلوى زوجة العميد نايفشقيقها المرحومشقيقاتها المرحومة خيرية بكداش والمرحومة هنديصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الخميس أول ايار ويوارى الثرى في جبانة حي الجامع.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في الجامع، ويومي الجمعة والسبت 2 و3 ايار للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، ، قرب مركز امن الدولة.الآسفون آل ، الحسامي، حسين، بكداش، حيدر،حاسبيني، مسعد، يزبك، حرب وأنسباؤهم.