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تعازي ووفيات

سامية محمد الحسامي

Lebanon 24
30-04-2025 | 22:34
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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
سامية محمد الحسامي
أولادها غازي زوجتهكريستين سبانيي وحسان زوجته سهاد حاسبيني ورغيد زوجته نعيمة مسعد والمرحوم فيصل 
بناتها دنيا ومنى وسلام زوجة العميد علي حرب والمرحومة سلوى زوجة العميد نايف يزبك
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شقيقها المرحوم عبد الرحمن حسين
شقيقاتها المرحومة خيرية بكداش والمرحومة هند حيدر
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الخميس أول ايار ويوارى الثرى في جبانة الشياح حي الجامع.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في حسينية الجامع، ويومي الجمعة والسبت 2 و3 ايار للرجال والنساء من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً في جمعية التخصص والتوجيه العلمي، الرملة البيضاء، قرب مركز امن الدولة.
الآسفون آل ابو حيدر، الحسامي، حسين، بكداش، حيدر،
حاسبيني، مسعد، يزبك، حرب وأنسباؤهم.
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