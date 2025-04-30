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تعازي ووفيات
بسام اديب الباني
Lebanon 24
30-04-2025
|
22:36
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انتقل الى رحمته تعالى المرحوم
بسام اديب الباني
قنصل
بريطانيا
الفخري في
اللاذقية
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والده المرحوم اديب الباني (اللاذقية)
والدته المرحومة هيلانه الياس (اللاذقية)
ارملة شقيقه المرحوم د. غسان الباني: فالنتينا توبالوفا واولادها:
اديب وعائلته (في المهجر)
بوجيدار وعائلته (في المهجر)
شقيقاته: المرحومة الاخت امل الباني (من راهبات القلبين الاقدسين - سوريا)
وعد الباني
وفاء الباني ارملة
جورج
القمر واولادها:
كريستيان القمر
د.
فرانسوا
القمر وزوجته د. جومانه ورده وولديهما: جورج وعائلته وكارل
نادين القمر زوجة كريم
نصار
واولادهما: ريا - بول - توم
ناجي القمر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس الاول من ايار 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر في
كنيسة سيدة الوردية
الرعائية - غادير -
جونيه
.
تقبل التعازي في صالون
كنيسة سيدة
الوردية - غادير قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم غد الجمعة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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