بسام اديب الباني

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انتقل الى رحمته تعالى المرحومبسام اديب البانيقنصل الفخري فيوالده المرحوم اديب الباني (اللاذقية)والدته المرحومة هيلانه الياس (اللاذقية)ارملة شقيقه المرحوم د. غسان الباني: فالنتينا توبالوفا واولادها:اديب وعائلته (في المهجر)بوجيدار وعائلته (في المهجر)شقيقاته: المرحومة الاخت امل الباني (من راهبات القلبين الاقدسين - سوريا)وعد البانيوفاء الباني ارملة القمر واولادها:كريستيان القمرد. القمر وزوجته د. جومانه ورده وولديهما: جورج وعائلته وكارلنادين القمر زوجة كريم واولادهما: ريا - بول - تومناجي القمريحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الخميس الاول من ايار 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر في الرعائية - غادير - .تقبل التعازي في صالون الوردية - غادير قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم غد الجمعة ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.