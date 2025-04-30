الشاعر يوسف محمد عبد الصمد

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بالرضى والتسليم لقضاء الله وقدرهعائلات ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحومالشاعرعميد الرابطة القلمية الجديدة فيالمنتقل إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء في 22/4/2025 يصلى على جثمانه نهار الخميس الواقع فيه 1 أيار 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مسقط رأسه رأس المتن جمعية التعاضد المكارميتقبل التعازي بعد الدفن من الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً ويوم الجمعة 2 أيار 2025 من الساعة الثالثة لغاية السادسة مساءً في بلدته رأس المتن - جمعية التعاضد المكارميويوم السبت 3 أيار 2025 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر ، ، . وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد في رأس المتنالآسفون: آل عبد وآل نويهض وعموم أهالي رأس المتن