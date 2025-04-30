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تعازي ووفيات

الشاعر يوسف محمد عبد الصمد

Lebanon 24
30-04-2025 | 22:37
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بالرضى والتسليم لقضاء الله وقدره
عائلات رأس المتن ينعون إليكم فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
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الشاعر
يوسف محمد عبد الصمد
عميد الرابطة القلمية الجديدة في نيويورك
المنتقل إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء في 22/4/2025 يصلى على جثمانه نهار الخميس الواقع فيه 1 أيار 2025 في تمام الساعة الثانية عشرة ظهراً في مسقط رأسه رأس المتن جمعية التعاضد المكارمي
تقبل التعازي بعد الدفن من الثالثة بعد الظهر لغاية السادسة مساءً ويوم الجمعة 2 أيار 2025 من الساعة الثالثة لغاية السادسة مساءً في بلدته رأس المتن - جمعية التعاضد المكارمي
ويوم السبت 3 أيار 2025 من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر لغاية الساعة الثالثة بعد الظهر في دار الطائفة الدرزية، فردان، بيروت. وباقي أيام الأسبوع في منزل الفقيد في رأس المتن
الآسفون: آل عبد الصمد وآل نويهض وعموم أهالي رأس المتن
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