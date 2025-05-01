والد مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء في ذمة الله

غيب الموت اليوم السيد فايز والد مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة لحود.

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كما أن لحود هو الرئيس السابق لنادي عمشيت وعضو للكرة الطائرة (دورة 1992).



ونعاه اللبناني للكرة الطائرة معدداً صفاته ومناقبيته الرياضية والاجتماعية. وكذلك نعاه تجمع قدامى الطائرة في كأحد أعضائه الفاعلين " والرجل النبيل والعامل في تعزيز التواصل والخدمة التامة بين ابناء القطاع الرياضي في لبنان".



تقام مراسم الدفن في السيدة الرعائية في بلدة عمشيت الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة 2 أيار، وتستمر التعازي حتى السبت 3 منه.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 2 أيار في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في عمشيت.