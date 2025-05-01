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تعازي ووفيات

والد مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء في ذمة الله

Lebanon 24
01-05-2025 | 03:40
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غيب الموت اليوم السيد فايز لحود لحود والد مدير عام المراسم والعلاقات العامة في رئاسة مجلس الوزراء لحود لحود.
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كما أن لحود هو الرئيس السابق لنادي عمشيت وعضو الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة (دورة 1992).

ونعاه رئيس الاتحاد اللبناني للكرة الطائرة وليد القاصوف معدداً صفاته ومناقبيته الرياضية والاجتماعية. وكذلك نعاه تجمع قدامى الكرة الطائرة في لبنان كأحد أعضائه الفاعلين " والرجل النبيل والعامل في تعزيز التواصل والخدمة التامة بين ابناء القطاع الرياضي في لبنان".

تقام مراسم الدفن في كنيسة السيدة الرعائية في بلدة عمشيت الساعة الرابعة بعد ظهر الجمعة 2 أيار، وتستمر التعازي حتى السبت 3 منه.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه يوم الجمعة 2 أيار في تمام الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة سيدة عمشيت.
 
تقبل التعازي في دار رعية سيدة عمشيت يوم الخميس 1 من الجاري من الثانية بعد الظهر ولغاية السادسة مساء، ويومي الجمعة والسبت من الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السابعة مساء.
موقع "لبنان 24" يتقدم من عائلة لحود بأحر التعازي سائلة الله اسكانه فسيح جناته.
 
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