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تعازي ووفيات

العميد وديع جوزيف الغفري في ذمة الله

Lebanon 24
03-05-2025 | 04:11
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غيب الموت يوم أمس الجمعة العميد المتقاعد وديع جوزيف الغفري، القائد السابق للواء الحرس الجمهوري.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة من بعد ظهر اليوم السبت في كنيسة القديسة تريزا الفياضية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في الفنار.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة القديسة تريزا الفياضية من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساء، ويومي الاحد والاثنين في صالون كنيسة مارت تقلا الحازمية من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساء.
اسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.
 
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