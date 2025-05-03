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تعازي ووفيات
العميد وديع جوزيف الغفري في ذمة الله
Lebanon 24
03-05-2025
|
04:11
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غيب الموت يوم أمس الجمعة العميد المتقاعد وديع
جوزيف
الغفري، القائد السابق للواء الحرس
الجمهوري
.
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة
من بعد
ظهر اليوم السبت في
كنيسة
القديسة تريزا الفياضية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في
الفنار
.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة القديسة تريزا الفياضية من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساء، ويومي الاحد والاثنين في صالون كنيسة
مارت تقلا
الحازمية
من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساء.
اسرة موقع "
لبنان 24
" تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.
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