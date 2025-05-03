العميد وديع جوزيف الغفري في ذمة الله

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غيب الموت يوم أمس الجمعة العميد المتقاعد وديع الغفري، القائد السابق للواء الحرس .يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الثالثة ظهر اليوم السبت في القديسة تريزا الفياضية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في .تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في كنيسة القديسة تريزا الفياضية من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساء، ويومي الاحد والاثنين في صالون كنيسة من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 6 مساء.اسرة موقع " " تتقدم من أسرة الراحل بأحر التعازي راجية الله اسكانه فسيح جناته.