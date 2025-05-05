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تعازي ووفيات

دلال ميشال عازار

Lebanon 24
05-05-2025 | 22:18
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أولادها:
أنطوان لاوندس، وزوجته ألكسا سمعان وولديهما نيكولا وميريام،
عبله لاوندس،
ريما لاوندس زوجة روجيه فاخوري، 
أشقاؤها: أولاد المرحوم أنطوان عازار وعائلاتهم 
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المرحومين سمير، كمال، غابريال، ومارون
شقيقاتها: منى أرملة بولس يازجي وأولادهما وعائلاتهم،
ليليان أرملة جورج أبي نادر وأولادهما وعائلاتهم
أولاد المرحومة ليلى ارملة أنيس ناكوزي وعائلاتهم
وعموم عائلات: لاوندس، عازار، مبيض، سمعان، فرح، ناكوزي، يازجي، أبي نادر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون ببالغ الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة
دلال ميشال عازار
أرملة المرحوم نقولا أنطون لاوندس
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 3 أيار 2025 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 7 أيار الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة مار مارون، الجميزة وتوارى الثرى في مدافن العائلة مار مخايل، النهر.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويومي الخميس 8 والجمعة 9 أيار من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار مارون، الجميزة.
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