دلال ميشال عازار

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أولادها:أنطوان لاوندس، وزوجته ألكسا سمعان وولديهما نيكولا وميريام،عبله لاوندس،ريما لاوندس زوجة روجيه فاخوري،أشقاؤها: أولاد المرحوم أنطوان وعائلاتهمالمرحومين سمير، كمال، غابريال، ومارونشقيقاتها: منى أرملة وأولادهما وعائلاتهم،ليليان أرملة وأولادهما وعائلاتهمأولاد المرحومة ليلى ارملة أنيس وعائلاتهموعموم عائلات: لاوندس، عازار، مبيض، سمعان، فرح، ناكوزي، يازجي، وأنسباؤهم في الوطن والمهجرينعون ببالغ الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومةأرملة المرحوم أنطون لاوندسالمنتقلة إلى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 3 أيار 2025 متممة واجباتها .يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 7 أيار الساعة الرابعة بعد الظهر في ، الجميزة وتوارى الثرى في مدافن العائلة ، النهر.تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويومي الخميس 8 والجمعة 9 أيار من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في ، الجميزة.