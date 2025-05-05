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تعازي ووفيات
دلال ميشال عازار
Lebanon 24
05-05-2025
|
22:18
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أولادها:
أنطوان لاوندس، وزوجته ألكسا سمعان وولديهما نيكولا وميريام،
عبله لاوندس،
ريما لاوندس زوجة روجيه فاخوري،
أشقاؤها: أولاد المرحوم أنطوان
عازار
وعائلاتهم
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المرحومين سمير، كمال، غابريال، ومارون
شقيقاتها: منى أرملة
بولس يازجي
وأولادهما وعائلاتهم،
ليليان أرملة
جورج أبي نادر
وأولادهما وعائلاتهم
أولاد المرحومة ليلى ارملة أنيس
ناكوزي
وعائلاتهم
وعموم عائلات: لاوندس، عازار، مبيض، سمعان، فرح، ناكوزي، يازجي،
أبي نادر
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر
ينعون ببالغ الحزن والأسى فقيدتهم الغالية المرحومة
دلال
ميشال عازار
أرملة المرحوم
نقولا
أنطون لاوندس
المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم السبت الواقع فيه 3 أيار 2025 متممة واجباتها
الدينية
.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 7 أيار الساعة الرابعة بعد الظهر في
كنيسة مار مارون
، الجميزة وتوارى الثرى في مدافن العائلة
مار مخايل
، النهر.
تُقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويومي الخميس 8 والجمعة 9 أيار من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الساعة السادسة مساءً في
صالون كنيسة مار مارون
، الجميزة.
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