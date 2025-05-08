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تعازي ووفيات
والد الزميلة الإعلامية ليندا مشلب في ذمة الله
Lebanon 24
08-05-2025
|
13:37
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توفي الحاج حبيب محمود مشلب، والد الزميلة الإعلامية
ليندا مشلب
.
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سيصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية
من بعد
ظهر غد الجمعة الواقع فيه 9 ايار 2025 في
حسينية النبطية
.
وسيوارى الثرى في جبانة روضة الصالحين.
موقع "
لبنان 24
" يتقدم بأحر التعازي إلى الزميلة مشلب، سائلًا الله أن يسكنه فسيح جناته.
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