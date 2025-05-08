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تعازي ووفيات

والد الزميلة الإعلامية ليندا مشلب في ذمة الله

Lebanon 24
08-05-2025 | 13:37
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توفي الحاج حبيب محمود مشلب، والد الزميلة الإعلامية ليندا مشلب.
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سيصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية من بعد ظهر غد الجمعة الواقع فيه 9 ايار 2025 في حسينية النبطية.

وسيوارى الثرى في جبانة روضة الصالحين.

موقع "لبنان 24" يتقدم بأحر التعازي إلى الزميلة مشلب، سائلًا الله أن يسكنه فسيح جناته.


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