والد الزميلة الإعلامية ليندا مشلب في ذمة الله

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موقع " " يتقدم بأحر التعازي إلى الزميلة مشلب، سائلًا الله أن يسكنه فسيح جناته.

سيصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية ظهر غد الجمعة الواقع فيه 9 ايار 2025 في .وسيوارى الثرى في جبانة روضة الصالحين.