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تعازي ووفيات
وفاة المذيعة في "إذاعة لبنان" راوية عزام
Lebanon 24
12-05-2025
|
04:58
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غيّب الموت المذيعة في "اذاعة
لبنان
"
راوية عزام
زوجة الزميل في جريدة "النهار"
نهاد
خير.
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"
لبنان 24
" يتقدم من أهل الفقيدة بأحر التعازي.
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