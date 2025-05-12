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تعازي ووفيات

وفاة المذيعة في "إذاعة لبنان" راوية عزام

Lebanon 24
12-05-2025 | 04:58
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غيّب الموت المذيعة في "اذاعة لبنان" راوية عزام زوجة الزميل في جريدة "النهار" نهاد خير. 
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"لبنان 24" يتقدم من أهل الفقيدة بأحر التعازي.
 
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