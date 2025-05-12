القصيفي نعى انور خطار

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اصدرت البيان الآتي:"غيّب الموت الزميل أنور سليم خطاّر الذي وافته المنيّه بعد حياة مهنية حافلة، بدأها في الصحافة وصولاً الى التعليم الجامعي في كلية الاعلام،وهو الحائز على الدكتوراه من الثانية.والزميل خطاّر المولود في العام 1952 باشر إحترافه الصحافة العام 1972 ، وانتسب الى الجدول النقابي في 3-10-1977 ، وعمل صحافياً ومحرراً في مجلات : الحسناء، الاسبوع العربي، الوطن العربي، تحولات".وقال نقيب محرري في نعي خطاّر:"يغيب الزميل أنور خطار طاوياَ اوجاعه وحنينه الى أيام كانت تحتضن مسرح أحلامه وطموحاته في وطن ما أحبه إلاّ موحدّا، متعايشا في ظلال إلفة وتآلف، وهو الذي أطل من شرفاته على واسع الامداء، ومنها الى عاصمة النور، نهل منها ما أغنى ثقافته ومداركه، وعاد الى متحصناً بشهادة الدكتوراه التي مكنته من التعليم في وتخريج افواج من الطلاب الذين رادوا المهنة واثبتوا حضورهم فيها بكفاية وتألق".اضاف: "كان رحمه الله متواضعا، خلوقا، مناقبيا، على قدر عال من التهذيب وذا أنفة، مجتهدا في مهنته، ودقيقا مدققا في كل عمل يؤديه في المجلات التي ساهم فيها صحافيّا ومحرراً، وهي كانت من كبريات مجلات زمانها. كانت ثقافته موسوعية، كما كان مطلا على أحدث المتغيّرات والتحولات في عالم الاعلام، ناقلا خبراته وتجربته الى طلابه الذين تعاطى معهم بروحيّة الصديق اكثر من صرامة الاستاذ، وهم يذكرونه بالخير كما جرى حديثه عن معلمين خلفوا في نفوسهم أثراً كبيراً، ووجهوا خطواتهم في عالم المهنة نحو المدارات التي رسخت حضورهم فيها. ولم تنقطع صلات الدكتور انور مع النقابة التي أحبته وأحبها، وانتسب إليها وهو في مطالع شبابه حتى بعد تقاعده".وختم:" غصن مثمر من شجرة الصحافة هصره الموت، فيما الوطن يسير بين الخطوط المتعرجة، متلمساً طريق الخلاص والنهوض من ركامه وحطامه، فليهنأ له الرقاد في باتر على وعد الحرية التي تبقى هي بوصلة الصحافة اللبنانية ومنارتها رغم كل ما يواجهها من معوقات وعقبات".