ماري كلودين تياك

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أولادها نصري فنسان زوجته ناتالي وأولادهما: كيرا وشونابولس (بول) شمعون زوجته وأولادهما: سيلفيو لوكا وايزابللاإبنتها الدكتورة ماري لورنس شمعون وأولادها: بول كميل وزوجته السا غاريوس وبيار كريستوف وصوفي كلير انطونشقيقاها تياك زوجته اوديل تياك وعائلتهما (في المهجر)عائلة المرحوم تياك زوجته المرحومة رونيه عونشقيقتها ماري تياك زوجة تياك وعائلتهما (في المهجر)أسلافها عائلة المرحوم شمعون زوجته المرحومة غريبجهاد شمعون زوجته المرحومة ريمونده خياط وعائلتهمابنات حميها ماري شمعون أرملة المرحوم فريد بوملهم وعائلتهماالمرحومة شمعونالمرحومة تريز شمعونوعموم عائلات تياك، شمعون، بركات، طرابلسي، انطون، غاريوس، عون، غريب، بوملهم، خياط وعموم أهالي دير القمر وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى والحزن فقيدتهم الغالية المرحومةماري كلودين تياكأرملة المرحوم العميد الركننصري شمعونالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 10 ايار 2025.تقبل التعازي اليوم الخميس 15 الجاري في العطايا، إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.