أولادها نصري فنسان شمعون
زوجته ناتالي بركات
وأولادهما: كيرا وشونا
داني شمعون
بولس (بول) شمعون زوجته بيجي طرابلسي
وأولادهما: سيلفيو لوكا وايزابللا
إبنتها الدكتورة ماري لورنس شمعون وأولادها: بول كميل وزوجته السا غاريوس وبيار كريستوف وصوفي كلير انطون
شقيقاها جان فرنسوا
تياك زوجته اوديل تياك وعائلتهما (في المهجر)
عائلة المرحوم جان كلود
تياك زوجته المرحومة رونيه عون
شقيقتها ماري فرنسواز
تياك زوجة بيار
تياك وعائلتهما (في المهجر)
أسلافها عائلة المرحوم فؤاد
شمعون زوجته المرحومة ايفون
غريب
جهاد شمعون زوجته المرحومة ريمونده خياط وعائلتهما
بنات حميها ماري شمعون أرملة المرحوم فريد بوملهم وعائلتهما
المرحومة نهاد
شمعون
المرحومة تريز شمعون
وعموم عائلات تياك، شمعون، بركات، طرابلسي، انطون، غاريوس، عون، غريب، بوملهم، خياط وعموم أهالي دير القمر الشوف
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى والحزن فقيدتهم الغالية المرحومة
ماري كلودين تياك
أرملة المرحوم العميد الركن
رياض
نصري شمعون
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم السبت 10 ايار 2025.
تقبل التعازي اليوم الخميس 15 الجاري في كنيسة سيدة
العطايا، الأشرفية
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.