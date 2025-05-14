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تعازي ووفيات
كلود هيكل معكرون
Lebanon 24
14-05-2025
|
23:34
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زوجته: مهى فرح الفغالي
ابناه: ماريو معكرون وخطيبته المحامية ديانا مؤنس
سيريل معكرون
اشقاؤه: الدكتور اندره معكرون زوجته باولا اومير كلداني
بيار
معكرون زوجته المرحومة جيسي هنري نمور وابنتهما
موريال
زوجة بولس غنيمه وولدهما لوكاس (في المهجر)
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المحامي فارس معكرون وابنه شربل
وعموم عائلات معكرون،
لحود
، الفغالي،
مونس
، كلداني، نمور،
سماحة
، غنيمة،
شاهين
، مسعد، الدوش، نجار،
رومانوس
،
صليبا
،
خوري
، دوفلامنك، وانسباؤهم في الوكن والمهجر
ينعون اليكم فقيدهم
الغالي
كلود هيكل معكرون
والدته المرحومة هنريات مارون لحود
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 14 أيار 2025 في تمام الساعة الثالثة
من بعد
الظهر في
كنيسة
القديس
يوحنا
الذهبي الفم – مطرانية الروم
الملكيين الكاثوليك
، المتحف،
طريق الشام
.
تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس 15 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً في
صالون الكنيسة
.
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