كلود هيكل معكرون

Advertisement

زوجته: مهى فرح الفغاليابناه: ماريو معكرون وخطيبته المحامية ديانا مؤنسسيريل معكروناشقاؤه: الدكتور اندره معكرون زوجته باولا اومير كلدانيمعكرون زوجته المرحومة جيسي هنري نمور وابنتهما زوجة بولس غنيمه وولدهما لوكاس (في المهجر)المحامي فارس معكرون وابنه شربلوعموم عائلات معكرون، ، الفغالي، ، كلداني، نمور، ، غنيمة، ، مسعد، الدوش، نجار، ، ، ، دوفلامنك، وانسباؤهم في الوكن والمهجرينعون اليكم فقيدهمكلود هيكل معكرونوالدته المرحومة هنريات مارون لحوديحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الأربعاء 14 أيار 2025 في تمام الساعة الثالثة الظهر في القديس الذهبي الفم – مطرانية الروم ، المتحف، .تقبل التعازي قبل الدفن ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس 15 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر وحتى الساعة السادسة مساءً في .