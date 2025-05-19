المرتضى نعى سميرة عاصي: سيبقى ذكرها صفحة مشرقة من كتاب لبنان

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نعى الوزير السابق للثقافة القاضي رئيسة إتحاد الناشرين اللبنانيين التي وافتها بعد صراع مع المرض.وقال في بيان: "اليوم تبدأ سميرة قراءة أخرى جديدة في كتاب الغيب، بعدما وقفت عمرها على خدمة المعرفة في والعالم العربي، فجعلت الكتاب همها، نشرا ومعارض وندوات، حتى بات اسمها بالكتاب لصيقا وبالحبر مجبولا ومقترنا".اضاف: "إن الثقافة في لبنان وعالمنا العربي ستظل أمينة على ارث هذه السيدة الراقية الهمامة التي رهنت العمر من أجل نشر الإبداع والفكر، وانا على يقين بأن سيرة السيدة عاصي ومسيرتها ستظل صفحة مشرقة من كتاب بلادنا".وختم: "التعازي الحارّة لأهل الفكر والثقافة في لبنان والعالم العربي ولإتحاد الناشرين اللبنانيين ولدولة وعقيلته السيدة ولسائر افراد عائلة عاصي الكريمة. رحم الله الفقيدة وجعلها مع البررة الذين خدموا الفكر وجاهدوا من أجل الارتقاء بالانسان في لبنان وكل مكان". (الوكالة الوطنية)