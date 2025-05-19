21
o
بيروت
22
o
طرابلس
21
o
صور
22
o
جبيل
20
o
صيدا
21
o
جونية
17
o
النبطية
18
o
زحلة
20
o
بعلبك
12
o
بشري
19
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
المرتضى نعى سميرة عاصي: سيبقى ذكرها صفحة مشرقة من كتاب لبنان
Lebanon 24
19-05-2025
|
11:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
نعى الوزير السابق للثقافة القاضي
محمد وسام المرتضى
رئيسة إتحاد الناشرين اللبنانيين
سميرة عاصي
التي وافتها
المنية
بعد صراع مع المرض.
Advertisement
وقال
المرتضى
في بيان: "اليوم تبدأ سميرة
عاصي
قراءة أخرى جديدة في كتاب الغيب، بعدما وقفت عمرها على خدمة المعرفة في
لبنان
والعالم العربي، فجعلت الكتاب همها، نشرا ومعارض وندوات، حتى بات اسمها بالكتاب لصيقا وبالحبر مجبولا ومقترنا".
اضاف: "إن الثقافة في لبنان وعالمنا العربي ستظل أمينة على ارث هذه السيدة
الفاضلة
الراقية الهمامة التي رهنت العمر من أجل نشر الإبداع والفكر، وانا على يقين بأن سيرة السيدة عاصي ومسيرتها ستظل صفحة مشرقة من كتاب بلادنا".
وختم: "التعازي الحارّة لأهل الفكر والثقافة في لبنان والعالم العربي ولإتحاد الناشرين اللبنانيين ولدولة
الرئيس نبيه بري
وعقيلته السيدة
رندة
ولسائر افراد عائلة عاصي الكريمة. رحم الله الفقيدة وجعلها مع البررة الذين خدموا الفكر وجاهدوا من أجل الارتقاء بالانسان في لبنان وكل مكان". (الوكالة الوطنية)
مواضيع ذات صلة
طاني حنا: كرمال عندقت ستبقى صورة عندقت مشرقة
Lebanon 24
طاني حنا: كرمال عندقت ستبقى صورة عندقت مشرقة
19/05/2025 21:11:20
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بوشكيان في ذكرى الحرب: لبنان يستحق ان يطوي هذه الصفحة السوداء
Lebanon 24
بوشكيان في ذكرى الحرب: لبنان يستحق ان يطوي هذه الصفحة السوداء
19/05/2025 21:11:20
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الراعي: طوى لبنان صفحة الحرب الاهلية واليوم يطوي صفحة الخروج عن الشرعية ومحاربته لكن طيّ الصفحات لا يكفي إذ لا بد من قراءة
Lebanon 24
الراعي: طوى لبنان صفحة الحرب الاهلية واليوم يطوي صفحة الخروج عن الشرعية ومحاربته لكن طيّ الصفحات لا يكفي إذ لا بد من قراءة
19/05/2025 21:11:20
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
وفي ذكرى نيسان.. نبقى نحن الشباب الأساس
Lebanon 24
وفي ذكرى نيسان.. نبقى نحن الشباب الأساس
19/05/2025 21:11:20
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان
Lebanon 24
وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان
05:44 | 2025-05-19
19/05/2025 05:44:02
Lebanon 24
Lebanon 24
المهندس حنا نقولا أيوب
Lebanon 24
المهندس حنا نقولا أيوب
23:35 | 2025-05-14
14/05/2025 11:35:48
Lebanon 24
Lebanon 24
كلود هيكل معكرون
Lebanon 24
كلود هيكل معكرون
23:34 | 2025-05-14
14/05/2025 11:34:54
Lebanon 24
Lebanon 24
ماري كلودين تياك
Lebanon 24
ماري كلودين تياك
23:33 | 2025-05-14
14/05/2025 11:33:53
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة السيّدة نهاد الشامي
Lebanon 24
وفاة السيّدة نهاد الشامي
07:05 | 2025-05-14
14/05/2025 07:05:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
Lebanon 24
الانتخابات البلدية والاختيارية في بيروت والبقاع وبعلبك - الهرمل.. اليكم آخر النتائج
16:56 | 2025-05-18
18/05/2025 04:56:23
Lebanon 24
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
Lebanon 24
بكت بشدّة... لأوّل مرّة ناديا شربل تتحدّث عن إنفصال والديها: "هيك كانوا بالبيت" (فيديو)
06:13 | 2025-05-19
19/05/2025 06:13:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
Lebanon 24
بالفيديو... ممثل لبنانيّ ينفصل عن زوجته: "رايحين انطلق ما مشي الحال"
10:17 | 2025-05-19
19/05/2025 10:17:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
Lebanon 24
بعدما أطلت بوجه منتفخ وملامح مختلفة.. إليسا تخرج عن صمتها وهكذا ردت على المنتقدين (صور)
00:33 | 2025-05-19
19/05/2025 12:33:34
Lebanon 24
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
Lebanon 24
مُفاجأة من العيار الثقيل.. وائل كفوري تزوج سراً من شانا عبود وينتظر مولودا جديدا!؟
04:23 | 2025-05-19
19/05/2025 04:23:01
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
05:44 | 2025-05-19
وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان
23:35 | 2025-05-14
المهندس حنا نقولا أيوب
23:34 | 2025-05-14
كلود هيكل معكرون
23:33 | 2025-05-14
ماري كلودين تياك
07:05 | 2025-05-14
وفاة السيّدة نهاد الشامي
05:20 | 2025-05-12
القصيفي نعى انور خطار
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
19/05/2025 21:11:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24