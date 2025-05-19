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تعازي ووفيات

المرتضى نعى سميرة عاصي: سيبقى ذكرها صفحة مشرقة من كتاب لبنان

Lebanon 24
19-05-2025 | 11:52
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نعى الوزير السابق للثقافة القاضي محمد وسام المرتضى رئيسة إتحاد الناشرين اللبنانيين سميرة عاصي التي وافتها المنية بعد صراع مع المرض.
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وقال المرتضى في بيان: "اليوم تبدأ سميرة عاصي قراءة أخرى جديدة في كتاب الغيب، بعدما وقفت عمرها على خدمة المعرفة في لبنان والعالم العربي، فجعلت الكتاب همها، نشرا ومعارض وندوات، حتى بات اسمها بالكتاب لصيقا وبالحبر مجبولا ومقترنا".

اضاف: "إن الثقافة في لبنان وعالمنا العربي ستظل أمينة على ارث هذه السيدة الفاضلة الراقية الهمامة التي رهنت العمر من أجل نشر الإبداع والفكر، وانا على يقين بأن سيرة السيدة عاصي ومسيرتها ستظل صفحة مشرقة من كتاب بلادنا".

وختم: "التعازي الحارّة لأهل الفكر والثقافة في لبنان والعالم العربي ولإتحاد الناشرين اللبنانيين ولدولة الرئيس نبيه بري وعقيلته السيدة رندة ولسائر افراد عائلة عاصي الكريمة. رحم الله الفقيدة وجعلها مع البررة الذين خدموا الفكر وجاهدوا من أجل الارتقاء بالانسان في لبنان وكل مكان". (الوكالة الوطنية)
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