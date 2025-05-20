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زوجها:إبنته: ، زوجة جان-لوك رينيفو، وأولادهما: وبيار-لويك،إبنها: إلياس جبرشقيقتها: ندى غصوبينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى المأسوف عليها المرحومةمونا جبر(المولودة غصوب)التي وافتها في بتاريخ 12 أيار 2025.ستُقام الصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء الواقع في 27 أيار عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في سان أونوريه دي إيلو، الكائنة في 66 مكرر، جادة ريمون بوانكاريه، عشرة – باريس، ثم توارى الثرى في مقبرة مونبارناس.صلّوا لأجلها.