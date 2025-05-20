Advertisement

تعازي ووفيات

مونا جبر

Lebanon 24
20-05-2025 | 22:53
A-
A+
Doc-P-1363523-638834036928822153.jpg
Doc-P-1363523-638834036928822153.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجها: أنطوان جبر
Advertisement
إبنته: دانييلا، زوجة جان-لوك رينيفو، وأولادهما: إيلينا وبيار-لويك،
إبنها: إلياس جبر
شقيقتها: ندى غصوب
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى المأسوف عليها المرحومة
مونا جبر
(المولودة غصوب)
التي وافتها المنية في باريس بتاريخ 12 أيار 2025.
ستُقام الصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء الواقع في 27 أيار عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في كنيسة سان أونوريه دي إيلو، الكائنة في 66 مكرر، جادة ريمون بوانكاريه، الدائرة السادسة عشرة – باريس، ثم توارى الثرى في مقبرة مونبارناس.
صلّوا لأجلها.
مواضيع ذات صلة
هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وتتسلم الدولة اللبنانية السلاح؟
lebanon 24
21/05/2025 09:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي لعون: نرفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية وندعم أمنه وسيادته
lebanon 24
21/05/2025 09:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بجرم اختلاس الأموال.. الحجار استجوب أمين سلام وشقيقه
lebanon 24
21/05/2025 09:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام الناتو: متفائل للغاية بمشاركة الإدارة الأميركية بجهود السلام في أوكرانيا
lebanon 24
21/05/2025 09:14:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:57 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:11 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:23 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:22 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:18 | 2025-05-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:55 | 2025-05-20
13:21 | 2025-05-20
05:22 | 2025-05-20
22:57 | 2025-05-19
11:52 | 2025-05-19
05:44 | 2025-05-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24