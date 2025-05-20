22
o
بيروت
24
o
طرابلس
22
o
صور
24
o
جبيل
23
o
صيدا
23
o
جونية
19
o
النبطية
22
o
زحلة
21
o
بعلبك
16
o
بشري
18
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
مونا جبر
Lebanon 24
20-05-2025
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجها:
أنطوان جبر
Advertisement
إبنته:
دانييلا
، زوجة جان-لوك رينيفو، وأولادهما:
إيلينا
وبيار-لويك،
إبنها: إلياس جبر
شقيقتها: ندى غصوب
ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى المأسوف عليها المرحومة
مونا جبر
(المولودة غصوب)
التي وافتها
المنية
في
باريس
بتاريخ 12 أيار 2025.
ستُقام الصلاة لراحة نفسها يوم الثلاثاء الواقع في 27 أيار عند الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، في
كنيسة
سان أونوريه دي إيلو، الكائنة في 66 مكرر، جادة ريمون بوانكاريه،
الدائرة السادسة
عشرة – باريس، ثم توارى الثرى في مقبرة مونبارناس.
صلّوا لأجلها.
مواضيع ذات صلة
هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وتتسلم الدولة اللبنانية السلاح؟
Lebanon 24
هل يمون أبو مازن على كل المخيمات وتتسلم الدولة اللبنانية السلاح؟
21/05/2025 09:14:32
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي لعون: نرفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية وندعم أمنه وسيادته
Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي لعون: نرفض الانتهاكات التي تتعرض لها الأراضي اللبنانية وندعم أمنه وسيادته
21/05/2025 09:14:32
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
بجرم اختلاس الأموال.. الحجار استجوب أمين سلام وشقيقه
Lebanon 24
بجرم اختلاس الأموال.. الحجار استجوب أمين سلام وشقيقه
21/05/2025 09:14:32
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام الناتو: متفائل للغاية بمشاركة الإدارة الأميركية بجهود السلام في أوكرانيا
Lebanon 24
أمين عام الناتو: متفائل للغاية بمشاركة الإدارة الأميركية بجهود السلام في أوكرانيا
21/05/2025 09:14:32
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
السفير صباح الياس الشويري
Lebanon 24
السفير صباح الياس الشويري
22:55 | 2025-05-20
20/05/2025 10:55:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... "صعب للدراسات" تنعى رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان
Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... "صعب للدراسات" تنعى رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان
13:21 | 2025-05-20
20/05/2025 01:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُغيّب شقيق الوزير السابق عصام شرف الدين
Lebanon 24
الموت يُغيّب شقيق الوزير السابق عصام شرف الدين
05:22 | 2025-05-20
20/05/2025 05:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سعاد نعمة الله افرام
Lebanon 24
سعاد نعمة الله افرام
22:57 | 2025-05-19
19/05/2025 10:57:04
Lebanon 24
Lebanon 24
المرتضى نعى سميرة عاصي: سيبقى ذكرها صفحة مشرقة من كتاب لبنان
Lebanon 24
المرتضى نعى سميرة عاصي: سيبقى ذكرها صفحة مشرقة من كتاب لبنان
11:52 | 2025-05-19
19/05/2025 11:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون الفنانة عايدة أبو جودة؟ شاهدوا كيف أصبحت بعد سنوات طويلة من الغياب (فيديو)
02:57 | 2025-05-20
20/05/2025 02:57:56
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
Lebanon 24
فنانة شهيرة تُوقف حفلها وتُوبخ أحد المعجبين... شاهدوا بالفيديو ماذا قالت له
07:11 | 2025-05-20
20/05/2025 07:11:43
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
Lebanon 24
بيان يكشف.. هذا ما حصل مع طائرة لـ"الميدل إيست"! (فيديو)
08:23 | 2025-05-20
20/05/2025 08:23:13
Lebanon 24
Lebanon 24
تطورات جديدة بشأن إحالة ابن محمد رمضان الى دار رعاية.. هذا ما كشفه المحامي (فيديو)
Lebanon 24
تطورات جديدة بشأن إحالة ابن محمد رمضان الى دار رعاية.. هذا ما كشفه المحامي (فيديو)
03:22 | 2025-05-20
20/05/2025 03:22:30
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتمنى أن "تموت محجبة".. من هي؟
Lebanon 24
فنانة شهيرة تتمنى أن "تموت محجبة".. من هي؟
08:18 | 2025-05-20
20/05/2025 08:18:59
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
22:55 | 2025-05-20
السفير صباح الياس الشويري
13:21 | 2025-05-20
بكلمات مؤثرة... "صعب للدراسات" تنعى رئيسة نقابة اتحاد الناشرين في لبنان
05:22 | 2025-05-20
الموت يُغيّب شقيق الوزير السابق عصام شرف الدين
22:57 | 2025-05-19
سعاد نعمة الله افرام
11:52 | 2025-05-19
المرتضى نعى سميرة عاصي: سيبقى ذكرها صفحة مشرقة من كتاب لبنان
05:44 | 2025-05-19
وزير الثقافة نعى نقيبة اتحاد الناشرين في لبنان
فيديو
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
Lebanon 24
أطلت وهي تبكي وتتوسل.. فنانة تركية تُناشد أردوغان وزوجته إليكم السبب (فيديو)
00:23 | 2025-05-19
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
Lebanon 24
هل تذكرون نجمة "سوبر ستار" السورية؟ عادت بعد غياب 17 عاماً شاهدوا كيف أصبحت (فيديو)
23:22 | 2025-05-18
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
Lebanon 24
حفل تنصيب البابا لاوون الرابع عشر: تعهدٌ بجعل الكنيسة رمزا للسلام
06:24 | 2025-05-18
21/05/2025 09:14:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24