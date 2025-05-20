السفير صباح الياس الشويري

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رقد على رجاء المجيدة والحياة الأبدية متمماً واجباته نهار الأحد الواقع فيه 18 أيار 2025 المرحومالسفيرصباح الياس الشويريزوجته المرحومة ليلى قربانإبنا الفقيد ايڤانسرج زوجته وأولادهما: ياسمينا، تاليا وكيانأشقاؤه وعائلته (في المهجر)سلام وأولادهتريز سالم أرملة شقيقه المرحوم باسم وأولادها وعائلاتهمشقيقته عائلة المرحومة نجاح زوجة اميل اندرياريشار وعائلتهوعائلات الشويري، قربان، متني، ، سالم، اندريا وعموم عائلات وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه على رجاء القيامة المجيدةيسجى جثمان الفقيد في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر غداً الخميس 22 الجاري في القديس نيقولاوس، للروم الأرثوذكس – حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان الى بلدته الحدتحيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي يوم الخميس قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 23 أيار في صالون كنيسة القديس نيقولاوس، للروم الأرثوذكس – الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.