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تعازي ووفيات

السفير صباح الياس الشويري

Lebanon 24
20-05-2025 | 22:55
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رقد على رجاء القيامة المجيدة والحياة الأبدية متمماً واجباته الدينية نهار الأحد الواقع فيه 18 أيار 2025 المرحوم
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السفير
صباح الياس الشويري
زوجته المرحومة ليلى قربان
إبنا الفقيد ايڤان 
سرج زوجته لين شهاب وأولادهما: ياسمينا، تاليا وكيان
أشقاؤه رياض وعائلته (في المهجر)
سلام وأولاده
تريز سالم أرملة شقيقه المرحوم باسم وأولادها وعائلاتهم
شقيقته عائلة المرحومة نجاح زوجة اميل اندريا
رفيق الدرب ريشار حايك وعائلته
وعائلات الشويري، قربان، متني، شهاب، سالم، اندريا وعموم عائلات الحدت وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونه على رجاء القيامة المجيدة
يسجى جثمان الفقيد في تمام الساعة الحادية عشر من قبل ظهر غداً الخميس 22 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس، للروم الأرثوذكس – الأشرفية حيث تقام الصلاة لراحة نفسه عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ثم ينقل الجثمان الى بلدته الحدت
حيث يوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي يوم الخميس قبل الدفن وبعده ويوم الجمعة 23 أيار في صالون كنيسة القديس نيقولاوس، للروم الأرثوذكس – الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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