سعاد نعمة الله افرام

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إنتقلت الى رحمته تعالى المرحومةسعاد افرامأرملة المرحوم عبدووالدة المرحوم دجووالدتها المرحومة منيرة أنطونرابطة الأصدقاء ودليلات والتجمع الكشفي الاجتماعي GSSأولادها: زوجة ادكار افرام واولادهما وعائلاتهمايليا وزوجته ماريا وعائلتهماغادة زوجة وسيم الهنود وعائلتهماشقيقاها: وزوجته مايا زريق وأولادهما وعائلاتهمربيع افرام وزوجته ماريتا وأولادهما وعائلاتهمأرملة شقيقها المرحوم الوزير : حياة وأولادها وعائلاتهم، ابنها النائبأرملة شقيقها المرحوم شفيق افرام: طويلة وأولادها وعائلاتهمشقيقاتها : مارلين أرملة المرحوم أنطون الطياح وأولادها وعائلاتهمكلاديس زوجة وأولادهما وعائلاتهمزاهية أرملة المرحوم الدكتور نعمه وأولادها وعائلاتهمعائلات أولاد حميها المرحوم يوسف مونس وأولادهم وعائلاتهميحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثلاثاء 20 الجاري الساعة الثانية بعد الظهر كما تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 8 مساء في صالون السيدة، الشبانية.تقبل التعازي يوم الأربعاء 21 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 7 مساءً، في صالون المعونات، .