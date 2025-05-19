إنتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
سعاد نعمة الله
افرام
أرملة المرحوم عبدو يوسف مونس
والدة المرحوم دجو مونس
والدتها المرحومة منيرة أنطون بركات
رابطة الأصدقاء ودليلات لبنان
والتجمع الكشفي الاجتماعي GSS
أولادها: ماري جوزي
زوجة ادكار افرام واولادهما وعائلاتهم
ايليا وزوجته ماريا عازوري
وعائلتهما
غادة زوجة وسيم الهنود وعائلتهما
شقيقاها: أنطوان افرام
وزوجته مايا زريق وأولادهما وعائلاتهم
ربيع افرام وزوجته ماريتا خليفة
وأولادهما وعائلاتهم
أرملة شقيقها المرحوم الوزير جورج افرام
: حياة الخازن
وأولادها وعائلاتهم، ابنها النائب نعمة جورج افرام
أرملة شقيقها المرحوم شفيق افرام: ميراي
طويلة وأولادها وعائلاتهم
شقيقاتها : مارلين أرملة المرحوم أنطون الطياح وأولادها وعائلاتهم
كلاديس زوجة نهاد الشمالي
وأولادهما وعائلاتهم
زاهية أرملة المرحوم الدكتور نديم
نعمه وأولادها وعائلاتهم
عائلات أولاد حميها المرحوم يوسف مونس وأولادهم وعائلاتهم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الثلاثاء 20 الجاري الساعة الثانية بعد الظهر كما تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة 11 قبل الظهر حتى الساعة 8 مساء في صالون كنيسة
السيدة، الشبانية.
تقبل التعازي يوم الأربعاء 21 الجاري من الساعة 2 بعد الظهر حتى الساعة 7 مساءً، في صالون كنيسة سيدة
المعونات، حارة صخر
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