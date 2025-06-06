كمال الياس ضو

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إبنا الفقيدة ارستوت اراتيموسكارل اراتيموس زوجته ستيفاني سعد وعائلتهماشقيقها حليم ضو زوجته ندى وعائلتهماشقيقتها المحامية كارلا ضو زوجة الدكتور بهيج عريضه وعائلتهماشقيق زوجها فادي زوجته ميرنا وعائلتهماشقيقات زوجها المحامية عائدة زوجة رفول وعائلتهمالينا زوجة سامي رفول وعائلتهماالدكتور ميريلا أرملة المرحوم الدكتور أنطوان وأولادهاوعائلات: اراتيومس، ضو، معيقل، سعد، رزق الله، عريضه، بوملهب، معوض، رفول، خوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةكمال الياس ضو(أرملة المرحوم المحامي ارستوت اراتيموس)المنتقلة إلى حضن الآب السماوي يوم الأربعاء الواقع فيه 4 حزيران 2025 متممةً واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم الجمعة 6 حزيران 2025 في البدواني، ، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة .تقبل التعازي يوم الجمعة 6 الجاري قبل الدفن في إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة مارأنطونيوس البدواني، سن الفيل إبتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً