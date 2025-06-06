إبنا الفقيدة ارستوت اراتيموس
كارل اراتيموس زوجته ستيفاني سعد وعائلتهما
شقيقها حليم ضو زوجته ندى رزق الله
وعائلتهما
شقيقتها المحامية كارلا ضو زوجة الدكتور بهيج عريضه وعائلتهما
شقيق زوجها فادي زوجته ميرنا معوض
وعائلتهما
شقيقات زوجها المحامية عائدة زوجة لطفي
رفول وعائلتهما
لينا زوجة سامي رفول وعائلتهما
الدكتور ميريلا أرملة المرحوم الدكتور أنطوان خوري
وأولادها
وعائلات: اراتيومس، ضو، معيقل، سعد، رزق الله، عريضه، بوملهب، معوض، رفول، خوري وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الرجاء فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
كمال الياس ضو
(أرملة المرحوم المحامي بيار
ارستوت اراتيموس)
المنتقلة إلى حضن الآب السماوي يوم الأربعاء الواقع فيه 4 حزيران 2025 متممةً واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها في تمام الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم الجمعة 6 حزيران 2025 في كنيسة مار أنطونيوس
البدواني، سن الفيل
، ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة الفنار
.
تقبل التعازي يوم الجمعة 6 الجاري قبل الدفن في صالون الكنيسة
إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة مارأنطونيوس البدواني، سن الفيل إبتداءً من الساعة الحادية عشر قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً