زوجة الفقيد: ناهية ميشال سمعان
إبناه: الدكتور كارلوس وزوجته المحامية جيهان غاريوس وأولادهما: كلارا، سيلينا
، كلوديا
الدكتور كميلو وزوجته الدكتورة ماري - روز البجائي وأولادهما: أوغستان افرام، تيودور كيفاس
إبنته: الدكتورة كرمن زوجة المهندس أنطوان الهاشم وأولادهما : مارك، الكسندر
أرملة شقيقه المرحوم توفيق: سميرة العضم وعائلتها في المهجر
أولاد شقيقه المرحوم بولس زوجته المرحومة أمال الخوري وعائلاتهم
شقيقتاه : الأخت بيار - ماري (راهبات العائلة المقدسة المارونية)
ماري - لويز أرملة المرحوم فهد فهد وأولادها وعائلاتهم
أولاد شقيقته المرحومة جوهرة زوجة المرحوم لويس العضم وعائلاتهم
أولاد شقيقته المرحومة جانيت زوجة المرحوم أنطوان قويق وعائلاتهم
وعموم عائلات العضم، سمعان, تابت, غاريوس, البجاني، الهاشم، الخوري، فهد قويق, هنود، حداد, غصن, رفول، أبو ناضر وعائلات بلدة درعون
وكل من ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والرجاء المسيحي فقيدهم الغالي
بطرس
يعقوب العضم
حائز على وسام الأرز الوطني برتبة فارس رئيس الديوان في وزارة الخارجية
والمغتربين دكتور في الفلسفة والحقوق كاتب ومؤرخ في اللغات الإسبانية
والفرنسية والعربية
والدته المرحومة لبيبة حنا ثابت
الراقد على رجاء القيامة
والحياة الأبدية يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025 مزوداً بالأسرار الإلهية
تقام الصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 6 حزيران 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة
سيدة الإنتقال الرعائية درعون - حريصا
تقبل التعازي اليوم الجمعة 6 حزيران 2025 في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
و غدا"يوم السبت 7 حزيران 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.
يقام قداس المرافقة يوم الدفن عند وصول الجثمان الساعة العاشرة صباحاً.
للتعزية الروحية الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة الرعائية.