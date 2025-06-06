بطرس يعقوب العضم

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زوجة الفقيد: ناهية ميشال سمعانإبناه: الدكتور كارلوس وزوجته المحامية جيهان غاريوس وأولادهما: كلارا، ، كلودياالدكتور كميلو وزوجته الدكتورة ماري - روز البجائي وأولادهما: أوغستان افرام، تيودور كيفاسإبنته: الدكتورة كرمن زوجة المهندس أنطوان الهاشم وأولادهما : مارك، الكسندرأرملة شقيقه المرحوم توفيق: سميرة العضم وعائلتها في المهجرأولاد شقيقه المرحوم بولس زوجته المرحومة أمال الخوري وعائلاتهمشقيقتاه : الأخت بيار - ماري (راهبات العائلة المقدسة المارونية)ماري - لويز أرملة المرحوم فهد فهد وأولادها وعائلاتهمأولاد شقيقته المرحومة جوهرة زوجة المرحوم لويس العضم وعائلاتهمأولاد شقيقته المرحومة جانيت زوجة المرحوم أنطوان قويق وعائلاتهموعموم عائلات العضم، سمعان, تابت, غاريوس, البجاني، الهاشم، الخوري، فهد قويق, هنود، حداد, غصن, رفول، أبو ناضر وعائلات بلدة درعونوكل من ينتسب إليهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والرجاء المسيحي فقيدهم الغالييعقوب العضمحائز على وسام الأرز الوطني برتبة فارس رئيس الديوان في والمغتربين دكتور في الفلسفة والحقوق كاتب ومؤرخ في اللغات والفرنسية والعربيةوالدته المرحومة لبيبة حنا ثابتالراقد على رجاء والحياة الأبدية يوم الثلاثاء 3 حزيران 2025 مزوداً بالأسرار الإلهيةتقام الصلاة لراحة نفسه اليوم الجمعة 6 حزيران 2025 الساعة الرابعة بعد الظهر في سيدة الإنتقال الرعائية درعون - حريصاتقبل التعازي اليوم الجمعة 6 حزيران 2025 في صالون الكنيسة قبل الدفن وبعده ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.و غدا"يوم السبت 7 حزيران 2025 ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً.يقام قداس المرافقة يوم الدفن عند وصول الجثمان الساعة العاشرة صباحاً.للتعزية الروحية الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة الرعائية.