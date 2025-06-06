المحامي ادكار موسى فاخوري

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زوجة الفقيد رينيه جميل كرياكوساولاده موسى وزوجته لمى منصور وابنتهما لوانافادي وزوجته ناتالي شاليش واولادهما : ادكار وسيليايمنى وزوجها كارل بلدي واولادهما : حبيب وشريف وسيريلشقيقه عبدالله وزوجته ليليان ورده واولادهما :كريم وعائلته ورجا وعائلته وياسمينشقيقاته المرحومة نيكول فاخوري ارملة المرحوم الدكتور ريمون كرياكوس واولادهما:جميل وعائلته وريمون وعائلته ورجا وعائلتهماري فاخوري وزوجها بول كانتيميروف واولادهما:وزوجته مارسيل وأولادهماتانيا زوجة أنطوان كلداني وأولادهماكلود فاخوري وزوجها رفيق كيال وابنتهما كلويينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم المأسوف عليهالمرحومالمحاميادكار موسى فاخوري(والدته المرحومة لوريس فرزلي)الراقد على رجاء يوم الأربعاء 4 حزيران 2025 مزودا بالأسرار الإلهيّة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الجمعة في القديس نيقولاوس للروم (مارنقولا) ، الاشرفية ويوارى الثرى في مدفن العائلة- مار متر.تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.ويوم غدا" السبت 7 حزيران في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) ، ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً