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تعازي ووفيات

المحامي ادكار موسى فاخوري

Lebanon 24
06-06-2025 | 15:39
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نقابة المحامين في بيروت
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زوجة الفقيد رينيه جميل كرياكوس
اولاده موسى وزوجته لمى منصور وابنتهما لوانا 
فادي وزوجته ناتالي شاليش واولادهما : ادكار وسيليا
يمنى وزوجها كارل بلدي واولادهما : حبيب وشريف وسيريل 
شقيقه عبدالله وزوجته ليليان ورده واولادهما :
كريم وعائلته ورجا وعائلته وياسمين
شقيقاته المرحومة نيكول فاخوري ارملة المرحوم الدكتور ريمون كرياكوس واولادهما:
 جميل وعائلته وريمون جوزيف وعائلته ورجا وعائلته
ماري فاخوري وزوجها  بول كانتيميروف واولادهما: 
بيار وزوجته ماري كلود مارسيل وأولادهما 
تانيا زوجة أنطوان كلداني وأولادهما
كلود فاخوري وزوجها رفيق كيال وابنتهما كلوي 
ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه
 المرحوم
المحامي
ادكار موسى فاخوري
(والدته المرحومة لوريس فرزلي)
الراقد على رجاء القيامة يوم الأربعاء 4 حزيران  2025 مزودا بالأسرار الإلهيّة. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا) ، الاشرفية ويوارى الثرى في مدفن العائلة- مار متر.
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة العاشرة صباحاً.
ويوم غدا" السبت 7 حزيران في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا) ، الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً
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