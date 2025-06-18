والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في ذمة الله

Advertisement

غيب الموت المربية المرحومة سهيلة القواس، والدة رئيسة للموسيقى الدكتورة هبة القواس.سيصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19 حزيران الحالي في ، وتوارى الثرى في مقبرة الجديدة، سيروب.وتقبل التعازي في يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران في Sea side Arena سي أرينا - سابقا - واجهة بيروت البحرية من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.نعي المعهد الوطني العالي للموسيقىوبمزيد من "الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره"، نعى العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وأعضاء والهيئتان الإدارية والتعليميةوأعضاء الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية وأعضاء الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية، في بيان، المربية الفاضلة المرحومة سهيلة محمد شاكر القواس، والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، التي انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء".تتقدم أسرة المعهد من رئيسته ومن عائلتها وأحبائها بأصدق التعازي، سائلين أن يتغمدها بواسع رحمته".