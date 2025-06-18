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تعازي ووفيات

والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى في ذمة الله

Lebanon 24
18-06-2025 | 09:08
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غيب الموت المربية الفاضلة المرحومة سهيلة محمد شاكر القواس، والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس.
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سيصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس الواقع فيه 19 حزيران الحالي في مسجد الشهداء، وتوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة، سيروب.
 
وتقبل التعازي في بيروت يوم الاثنين الواقع فيه 23 حزيران في Sea side Arena سي سايد أرينا - البيال سابقا - واجهة بيروت البحرية من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى الساعة السابعة مساء.
 
نعي المعهد  الوطني العالي للموسيقى
وبمزيد من "الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره"، نعى المعهد الوطني العالي للموسيقى - الكونسرفتوار وأعضاء مجلس الإدارة والهيئتان الإدارية والتعليميةوأعضاء الأوركسترا الفلهارمونية الوطنية اللبنانية وأعضاء الأوركسترا الوطنية اللبنانية للموسيقى الشرق - عربية، في بيان، المربية الفاضلة المرحومة سهيلة محمد شاكر القواس، والدة رئيسة المعهد الوطني العالي للموسيقى الدكتورة هبة القواس، التي انتقلت من دار الفناء إلى دار البقاء".
 
تتقدم أسرة المعهد من رئيسته ومن عائلتها وأحبائها بأصدق التعازي، سائلين المولى أن يتغمدها بواسع رحمته".
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