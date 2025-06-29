يوسف حنا نصّار

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أولاده: جاك نصّار وعائلته (في المهجر)وليد نصّار (في المهجر)سامي نصّار (في المهجر)شقيقاه: جاك نصّار وعائلتهالياس نصّارشقيقته: مادلين نصّاروأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحومنصّاريحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة ظهر يوم الإثنين 30 حزيران في ، .تقبل التعازي في يوم الإثنين 30 الجاري قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.