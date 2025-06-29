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تعازي ووفيات

يوسف حنا نصّار

Lebanon 24
29-06-2025 | 22:36
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أولاده: جاك نصّار وعائلته (في المهجر)
وليد نصّار (في المهجر)
سامي نصّار (في المهجر)
شقيقاه: جاك نصّار وعائلته
الياس نصّار
شقيقته: مادلين نصّار
وأنسباؤهم ينعون إليكم فقيدهم المرحوم
يوسف حنا نصّار
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يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الإثنين 30 حزيران في كنيسة مار يوحنا المعمدان، بحرصاف.
تقبل التعازي في صالون الكنيسة يوم الإثنين 30 الجاري قبل الدفن وبعده ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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