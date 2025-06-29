الدكتور مسعود سليم أبو زيد

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فيزوجته: لوسیان رئيفإبنه: الدكتور كارلبناته: الدكتورة سينتيا زوجة الدكتورالمهندسة كريستيأشقاؤه: زوجته سعاد وعائلتهمالور أرملة شقيقه فادي وأولادهاالمهندس نسيم زوجته كلير نصر وعائلتهمازوجته لودي قسطنطين وعائلتهماروجيه زوجته صونيا حداد وعائلتهماشقيقته: كارولين زوجة نجم عجوري وعائلتهماوأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومالدكتورمسعود سليم(والدته المرحومة حنه حبيب أبو زيد)يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية ظهر 29 الجاري في ، جسر الباشا ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه مليخ حيث تقام صلاة وضع البخور في ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي يوم السبت 28 الجاري في الياس، جسر الباشا إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً ويوم الأحد قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ويوم الإثنين 30 الجاري في صالون كنيسة مار الياس، جسر الباشا إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً .