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تعازي ووفيات

الدكتور مسعود سليم أبو زيد

Lebanon 24
29-06-2025 | 22:39
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نقابة الأطباء في لبنان
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زوجته: لوسیان رئيف تادروس
إبنه: الدكتور كارل
بناته: الدكتورة سينتيا زوجة الدكتور جو عون
المهندسة كريستي
أشقاؤه: نديم زوجته سعاد الخوند وعائلتهما
لور قسطنطين أرملة شقيقه فادي وأولادها
المهندس نسيم زوجته كلير نصر وعائلتهما
بيار زوجته لودي قسطنطين وعائلتهما
روجيه زوجته صونيا حداد وعائلتهما
شقيقته: كارولين زوجة نجم عجوري وعائلتهما
وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
الدكتور
مسعود سليم أبو زيد
(والدته المرحومة حنه حبيب أبو زيد)
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الأحد 29 الجاري في كنيسة مار الياس، جسر الباشا ثم ينقل جثمانه إلى مسقط رأسه مليخ حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار الياس ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي يوم السبت 28 الجاري في صالون كنيسة مار الياس، جسر الباشا إبتداءً من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى الساعة السابعة مساءً ويوم الأحد قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة قبل الظهر ويوم الإثنين 30 الجاري في صالون كنيسة مار الياس، جسر الباشا إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السابعة مساءً .
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