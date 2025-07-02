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تعازي ووفيات
نقابة محترفي الموسيقى والغناء عزّت الفنانة هيام يونس بزوجها
Lebanon 24
02-07-2025
|
04:01
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زار وفد من نقابة محترفي الموسيقى والغناء برئاسة النقيب فريد أبو سعيد الفنانة القديرة هيام يونس في منزلها معزيًا بزوجها. ضم الوفد أعضاء في
مجلس النقابة
: الفنانة سميّة
بعلبكي
،
عضو مجلس
النقابة وأمين سرها الفنان
نقولا
نخله،
أمين الصندوق
الفنان
أسعد
سرور، الإعلامي الدكتور جمال
فياض
وعضو الشرف والمستشار الإعلامي المايسترو
نبيه
الخطيب
. وكانت مناسبة نقل فيها فياض تحيات
وزير الإعلام
المحامي د.
بول مرقص
الذي طلب إبلاغها وعده بزيارتها في أقرب فرصة.
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وتحدثت يونس مطولًا عن مسيرتها الفنية التي بدأت منذ طفولتها حين شاركت في فيلم "قلبي على ولدي" عام 1953، وتعاونت مع كبار الملحنين والشعراء في العالم العربي، واستعرضت ذكرياتها مع الأديبين ميخائيل نعيمه وبولس سلامه.
وفي لفتة تكريمية، منحها أبو سعيد بطاقة عضوية فخرية في مجلس إدارة النقابة، وقدم لها شهادة تكريمية وباقة من الورد. كذلك قدمت لها بعلبكي باقة من الورد.
وقد انضم لاحقا إلى اللقاء رئيسا جائزة "الموريكس دور" الدكتوران زاهي وفادي الحلو.
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