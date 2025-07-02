نقابة محترفي الموسيقى والغناء عزّت الفنانة هيام يونس بزوجها

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زار وفد من نقابة محترفي الموسيقى والغناء برئاسة النقيب فريد أبو سعيد الفنانة القديرة هيام يونس في منزلها معزيًا بزوجها. ضم الوفد أعضاء في : الفنانة سميّة ، النقابة وأمين سرها الفنان نخله، الفنان سرور، الإعلامي الدكتور جمال وعضو الشرف والمستشار الإعلامي المايسترو . وكانت مناسبة نقل فيها فياض تحيات المحامي د. الذي طلب إبلاغها وعده بزيارتها في أقرب فرصة.وتحدثت يونس مطولًا عن مسيرتها الفنية التي بدأت منذ طفولتها حين شاركت في فيلم "قلبي على ولدي" عام 1953، وتعاونت مع كبار الملحنين والشعراء في العالم العربي، واستعرضت ذكرياتها مع الأديبين ميخائيل نعيمه وبولس سلامه.وفي لفتة تكريمية، منحها أبو سعيد بطاقة عضوية فخرية في مجلس إدارة النقابة، وقدم لها شهادة تكريمية وباقة من الورد. كذلك قدمت لها بعلبكي باقة من الورد.وقد انضم لاحقا إلى اللقاء رئيسا جائزة "الموريكس دور" الدكتوران زاهي وفادي الحلو.