Advertisement

تعازي ووفيات

الدكتور زياد جورج عساف

Lebanon 24
07-07-2025 | 22:43
A-
A+
Doc-P-1388255-638875502973935507.jpg
Doc-P-1388255-638875502973935507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
مجلس رعية القديسة بربارة الارثوذكسية
نادي البرباره الرياضي
زوجة الفقيد: سيلفيا أنطوان رفيع
ولده: المهندس روي زوجته جيني بنوا وعائلتهما
ابنته: سينتيا زوجة الدكتور منال نادر وعائلتهما
اشقاؤه: جورجيت خوري ارملة المرحوم سمير
Advertisement
ادفيك نادر ارملة المرحوم رياض واولادهم وعائلاتهم
سعاد ياسميني ارملة المرحوم ايلي واولادهما وعائلاتهم
أولاد المرحوم وليد زوجته المرحومة شرلي دانيس وعائلاتهم
شقيقته: ناديا ارملة المرحوم جورج خوري واولادهما وعائلاتهم
بنات حميه: دانيالا أنطون رفيع
ايليان زوجة ايلي حرفوش وابنتهما
ينعون اليكم فقيدهم الغالي المرحوم
الدكتور زياد جورج عساف
والدته المرحومة سلوى نخله نادر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلاثاء 8 تموز 2025 في تمام الساعة الرابعة من بعد الظهر في كنيسة القديسة بربار – البرباره.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة السابعة مساءً ويوم غد الأربعاء 9 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسة برباره – البرباره.
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس التقى وفدا من جمعية الدكتور عبدالمجيد الرافعي و"لقاء الثلاثاء"
lebanon 24
08/07/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
lebanon 24
08/07/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
انتخاب رئيس بلدية لبعا الدكتور بسام رومانوس مرشح القوات رئيسا لاتحاد بلديات جزين
lebanon 24
08/07/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت
lebanon 24
08/07/2025 10:46:20 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:42 | 2025-07-07
08:00 | 2025-07-03
04:01 | 2025-07-02
22:39 | 2025-06-29
22:38 | 2025-06-29
22:36 | 2025-06-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24