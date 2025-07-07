الدكتور زياد جورج عساف

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مجلس رعية القديسة بربارة الارثوذكسيةنادي البرباره الرياضيزوجة الفقيد: سيلفيا أنطوان رفيعولده: المهندس روي زوجته جيني بنوا وعائلتهماابنته: سينتيا زوجة الدكتور منال نادر وعائلتهمااشقاؤه: جورجيت ارملة المرحوم سميرادفيك نادر ارملة المرحوم واولادهم وعائلاتهمسعاد ياسميني ارملة المرحوم واولادهما وعائلاتهمأولاد المرحوم وليد زوجته المرحومة شرلي دانيس وعائلاتهمشقيقته: ناديا ارملة المرحوم واولادهما وعائلاتهمبنات : دانيالا أنطون رفيعايليان زوجة ايلي وابنتهماينعون اليكم فقيدهم المرحومالدكتور زيادوالدته المرحومة سلوى نخله نادريحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلاثاء 8 2025 في تمام الساعة الرابعة الظهر في القديسة بربار – البرباره.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة السابعة مساءً ويوم غد الأربعاء 9 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسة برباره – البرباره.