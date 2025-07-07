29
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
30
o
جبيل
30
o
صيدا
30
o
جونية
28
o
النبطية
32
o
زحلة
31
o
بعلبك
16
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
الدكتور زياد جورج عساف
Lebanon 24
07-07-2025
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
مجلس رعية القديسة بربارة الارثوذكسية
نادي البرباره الرياضي
زوجة الفقيد: سيلفيا أنطوان رفيع
ولده: المهندس روي زوجته جيني بنوا وعائلتهما
ابنته: سينتيا زوجة الدكتور منال نادر وعائلتهما
اشقاؤه: جورجيت
خوري
ارملة المرحوم سمير
Advertisement
ادفيك نادر ارملة المرحوم
رياض
واولادهم وعائلاتهم
سعاد ياسميني ارملة المرحوم
ايلي
واولادهما وعائلاتهم
أولاد المرحوم وليد زوجته المرحومة شرلي دانيس وعائلاتهم
شقيقته: ناديا ارملة المرحوم
جورج خوري
واولادهما وعائلاتهم
بنات
حميه
: دانيالا أنطون رفيع
ايليان زوجة ايلي
حرفوش
وابنتهما
ينعون اليكم فقيدهم
الغالي
المرحوم
الدكتور زياد
جورج عساف
والدته المرحومة سلوى نخله نادر
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه اليوم الثلاثاء 8
تموز
2025 في تمام الساعة الرابعة
من بعد
الظهر في
كنيسة
القديسة بربار – البرباره.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة السابعة مساءً ويوم غد الأربعاء 9 الجاري من الساعة الثانية بعد الظهر وحتى السابعة مساءً في صالون كنيسة القديسة برباره – البرباره.
مواضيع ذات صلة
رئيس بلدية طرابلس التقى وفدا من جمعية الدكتور عبدالمجيد الرافعي و"لقاء الثلاثاء"
Lebanon 24
رئيس بلدية طرابلس التقى وفدا من جمعية الدكتور عبدالمجيد الرافعي و"لقاء الثلاثاء"
08/07/2025 10:46:20
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
Lebanon 24
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
08/07/2025 10:46:20
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
انتخاب رئيس بلدية لبعا الدكتور بسام رومانوس مرشح القوات رئيسا لاتحاد بلديات جزين
Lebanon 24
انتخاب رئيس بلدية لبعا الدكتور بسام رومانوس مرشح القوات رئيسا لاتحاد بلديات جزين
08/07/2025 10:46:20
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت
Lebanon 24
"الوطني الحر" يدعم الدكتور إلياس شلالا نقيبًا للأطباء في بيروت
08/07/2025 10:46:20
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
المحامي سمير حليم كنعان
Lebanon 24
المحامي سمير حليم كنعان
22:42 | 2025-07-07
07/07/2025 10:42:34
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُغيّب حرم السيّد محمد حسين فضل الله
Lebanon 24
الموت يُغيّب حرم السيّد محمد حسين فضل الله
08:00 | 2025-07-03
03/07/2025 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة محترفي الموسيقى والغناء عزّت الفنانة هيام يونس بزوجها
Lebanon 24
نقابة محترفي الموسيقى والغناء عزّت الفنانة هيام يونس بزوجها
04:01 | 2025-07-02
02/07/2025 04:01:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
Lebanon 24
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
22:39 | 2025-06-29
29/06/2025 10:39:22
Lebanon 24
Lebanon 24
الخوارسقف يوسف ناصيف مرهج
Lebanon 24
الخوارسقف يوسف ناصيف مرهج
22:38 | 2025-06-29
29/06/2025 10:38:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
Lebanon 24
هذا ما سيطلبه نتنياهو بشأن لبنان.. إقرأوا الخبر!
13:20 | 2025-07-07
07/07/2025 01:20:13
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
Lebanon 24
بالصور.. نائب يعلن التحاق ابنه بالجيش
06:16 | 2025-07-07
07/07/2025 06:16:45
Lebanon 24
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
Lebanon 24
تجنيد عملاء بطريقة جديدة؟
13:45 | 2025-07-07
07/07/2025 01:45:16
Lebanon 24
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
Lebanon 24
هل باتت الحرب حتمية؟
11:01 | 2025-07-07
07/07/2025 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
Lebanon 24
"حلّوا عنّا"... طرابلس تحسم موقفها بشأن الانضمام إلى سوريا!
09:30 | 2025-07-07
07/07/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
22:42 | 2025-07-07
المحامي سمير حليم كنعان
08:00 | 2025-07-03
الموت يُغيّب حرم السيّد محمد حسين فضل الله
04:01 | 2025-07-02
نقابة محترفي الموسيقى والغناء عزّت الفنانة هيام يونس بزوجها
22:39 | 2025-06-29
الدكتور مسعود سليم أبو زيد
22:38 | 2025-06-29
الخوارسقف يوسف ناصيف مرهج
22:36 | 2025-06-29
يوسف حنا نصّار
فيديو
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
Lebanon 24
"تك تك قلبي".. وائل كفوري يطرح أغنية تروي قصة حب
02:11 | 2025-07-08
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
Lebanon 24
ثوران جديد لبركان "لاكي لاكي" في إندونيسيا... رماد في السماء وإجلاء آلاف السكان (فيديو)
01:08 | 2025-07-08
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
Lebanon 24
"كيفك ع فراقي".. مفاجأة فضل شاكر لصيف 2025
00:50 | 2025-07-08
08/07/2025 10:46:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24