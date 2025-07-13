هيلين ويلمونت غطاس

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بناتها: إنغريد زوجة وأولادهما:أدريانا وسيلينأودري زوجة هنري وأولادهما: ادريان وبالوماكيمأشقاؤها : شيف ويلمونت وزوجته وأولادهما وعائلاتهمهانس ويلمونت وأولاده وعائلاتهمبنات حميها : صونيا أرملة أدريانوس ويلمونت وأولادها وعائلاتهموداد وأولادها وعائلاتهمنينا وأولادها وعائلاتهآمال أرملة خليل غطاس وأولادها وعائلاتهموعموم عائلات: غطاس، ، جيرال، ويلمونت، مارتن، وبولز وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومةهيلين ويلمونت غطاسأرملة ريمون جميل غطاسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة ظهر يوم الثلاثاء 15 الجاري في ، ثم توارى الثرى في مدفن العائلة،تقبل التعازي قبل الصلاة في ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.