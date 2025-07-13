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تعازي ووفيات

هيلين ويلمونت غطاس

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:22
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بناتها: إنغريد زوجة كولين سميث وأولادهما:أدريانا وسيلين
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أودري  زوجة هنري جيرال وأولادهما: ادريان وبالوما
كيم غطاس
أشقاؤها : شيف ويلمونت وزوجته وأولادهما وعائلاتهم
هانس ويلمونت وأولاده وعائلاتهم
بنات حميها : صونيا أرملة أدريانوس ويلمونت وأولادها وعائلاتهم 
وداد وأولادها وعائلاتهم
نينا وأولادها وعائلاته
آمال أرملة خليل غطاس وأولادها وعائلاتهم
وعموم عائلات: غطاس، سميث، جيرال، ويلمونت، مارتن، وبولز وانسباؤهم ينعون اليكم المأسوف عليها المرحومة
هيلين ويلمونت غطاس
أرملة ريمون جميل غطاس
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 15 الجاري في كنيسة مار ساسين ، بيت مري ثم توارى الثرى في مدفن العائلة،
تقبل التعازي قبل الصلاة في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر.
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