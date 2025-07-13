فيفيان جان بركات

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زوجها مرسال فاروق انيس حناإبناها زوجته عثمان سوي وعائلتهمافيليب زوجته كرستل سريك وعائلتهماشقيقها البروفسور نبيل وعائلتهشقيقتها اولاد المرحومة جوزيت زوجة المرحوم وعائلاتهموأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعونفيفيان جان بركاتوالدتها المرحومة جيزيل مخلوفينقل جثمانها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء 15 الى السيدة، حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة ظهراً.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في في الشويفات لغاية الثانية بعد الظهر، ويوم الأربعاء 16 منه إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس (مارنقولا) .