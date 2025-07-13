Advertisement

تعازي ووفيات

فيفيان جان بركات

Lebanon 24
13-07-2025 | 16:24
A-
A+
Doc-P-1390865-638880458929936828.jpg
Doc-P-1390865-638880458929936828.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
زوجها مرسال فاروق انيس حنا
إبناها اريك زوجته شيرين عثمان سوي وعائلتهما
Advertisement
فيليب زوجته كرستل سريك وعائلتهما
شقيقها البروفسور نبيل جان بركات وعائلته
شقيقتها اولاد المرحومة جوزيت بركات زوجة المرحوم جاك حنا وعائلاتهم
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون
فيفيان جان بركات
والدتها المرحومة جيزيل مخلوف
ينقل جثمانها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء 15 تموز الى كنيسة رقاد السيدة، الشويفات حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة ظهراً.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في الشويفات لغاية الثانية بعد الظهر، ويوم الأربعاء 16 منه إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس (مارنقولا) الأشرفية.
مواضيع ذات صلة
الأب بركات احتفل بقدّاسه الأوّل في دير مار أنطونيوس زغرتا
lebanon 24
14/07/2025 02:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
جان جلول وخالد بدر الدين ينتخبان لرئاسة اتحادات بلديات الدريب والشقيف
lebanon 24
14/07/2025 02:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران جان مارك ميكا لبى دعوة السفير خليل كرم لزيارة الإكليريكية المارونيّة في غزير
lebanon 24
14/07/2025 02:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الزميل جان فغالي في المستشفى
lebanon 24
14/07/2025 02:34:29 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
16:22 | 2025-07-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:54 | 2025-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:43 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:42 | 2025-07-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:47 | 2025-07-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
16:22 | 2025-07-13
09:54 | 2025-07-10
22:43 | 2025-07-07
22:42 | 2025-07-07
22:47 | 2025-07-06
08:00 | 2025-07-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24