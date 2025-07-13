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تعازي ووفيات
فيفيان جان بركات
Lebanon 24
13-07-2025
|
16:24
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زوجها مرسال فاروق انيس حنا
إبناها
اريك
زوجته
شيرين
عثمان سوي وعائلتهما
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فيليب زوجته كرستل سريك وعائلتهما
شقيقها البروفسور نبيل
جان بركات
وعائلته
شقيقتها اولاد المرحومة جوزيت
بركات
زوجة المرحوم
جاك حنا
وعائلاتهم
وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون
فيفيان جان بركات
والدتها المرحومة جيزيل مخلوف
ينقل جثمانها عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر غد الثلاثاء 15
تموز
الى
كنيسة
رقاد
السيدة،
الشويفات
حيث يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة ظهراً.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في
صالون الكنيسة
في الشويفات لغاية الثانية بعد الظهر، ويوم الأربعاء 16 منه إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً في صالون كنيسة القديس نيقولاوس (مارنقولا)
الأشرفية
.
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