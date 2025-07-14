فضل الله تلقى التعازي بوالدته

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استقبل العلّامة السّيّد وزير العمل الدّكتور محمّد في مكتبه في حارة حريك معزيًا بوفاة والدته السّيّدة نجاة نور الدّين، وكانت مناسبة للتّداول في تطوّرات الأوضاع العامّة في والمنطقة.كما استقبل وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة الدّكتور فادي مكّي الّذي عزّاه بوفاة والدته وجرى عرض لآخر التّطورات في لبنان والمنطقة.واستقبل وفدًا من بلدية برئاسة رئيسها المهندس مصطفى حرب معزيًا بوفاة والدته وجرى التّداول في أمور إنمائيّة وبلديّة وسبل تعزيز ثقافة المواطنة والالتزام بالقوانين لدى النّاس.كذلك استقبل فيصل كفتاروعلى رأس وفد نقل إليه التّعازي باسم العائلة، وجرى التّداول في سبل تعزيز الوحدة بين وخصوصًا في هذه المرحلة الصّعبة الّتي يعمل فيها على إثارة الفتن والانقسامات في كلّ مكان.وكان استقبل يرافقه السّفير بسام النعماني، الّذي قدّم له التّعزية بوفاة والدته وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة ووسائل حماية لبنان وخصوصًا في مجال تعزيز الوحدة الوطنيّة في مواجهة المخاطر الّتي تهدّد لبنان، واعتماد الخطاب الهادئ والبعيد عن الإثارة في المجالات السياسيّة والدّينية وغيرها.