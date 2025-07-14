28
o
بيروت
29
o
طرابلس
28
o
صور
29
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
28
o
بعلبك
25
o
بشري
26
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
فضل الله تلقى التعازي بوالدته
Lebanon 24
14-07-2025
|
08:08
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل العلّامة السّيّد
علي فضل الله
وزير العمل الدّكتور محمّد
حيدر
في مكتبه في حارة حريك معزيًا بوفاة والدته السّيّدة
الفاضلة
نجاة نور الدّين، وكانت مناسبة للتّداول في تطوّرات الأوضاع العامّة في
لبنان
والمنطقة.
Advertisement
كما استقبل وزير الدّولة لشؤون التّنمية الإداريّة الدّكتور فادي مكّي الّذي عزّاه بوفاة والدته وجرى عرض لآخر التّطورات في لبنان والمنطقة.
واستقبل وفدًا من بلدية
برج البراجنة
برئاسة رئيسها المهندس مصطفى حرب معزيًا بوفاة والدته وجرى التّداول في أمور إنمائيّة وبلديّة وسبل تعزيز ثقافة المواطنة والالتزام بالقوانين لدى النّاس.
كذلك استقبل فيصل كفتاروعلى رأس وفد نقل إليه التّعازي باسم العائلة، وجرى التّداول في سبل تعزيز الوحدة بين
المسلمين
وخصوصًا في هذه المرحلة الصّعبة الّتي يعمل فيها على إثارة الفتن والانقسامات في كلّ مكان.
وكان
فضل الله
استقبل
النائب فؤاد مخزومي
يرافقه السّفير بسام النعماني، الّذي قدّم له التّعزية بوفاة والدته وجرى التّداول في الأوضاع العامّة في لبنان والمنطقة ووسائل حماية لبنان وخصوصًا في مجال تعزيز الوحدة الوطنيّة في مواجهة المخاطر الّتي تهدّد لبنان، واعتماد الخطاب الهادئ والبعيد عن الإثارة في المجالات السياسيّة والدّينية وغيرها.
مواضيع ذات صلة
وفود دينية وسياسية تعزّي السيد علي فضل الله بوفاة والدته
Lebanon 24
وفود دينية وسياسية تعزّي السيد علي فضل الله بوفاة والدته
14/07/2025 19:44:35
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله يؤم المصلين على جثمان والدته
Lebanon 24
العلامة فضل الله يؤم المصلين على جثمان والدته
14/07/2025 19:44:35
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
عون وبري يعزيان السيد علي فضل الله بوفاة والدته
Lebanon 24
عون وبري يعزيان السيد علي فضل الله بوفاة والدته
14/07/2025 19:44:35
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
العلامة فضل الله لمناسبة رأس السنة الهجرية: لتكن محطة للهجرة من مواقع الضعف إلى مواقع القوة
Lebanon 24
العلامة فضل الله لمناسبة رأس السنة الهجرية: لتكن محطة للهجرة من مواقع الضعف إلى مواقع القوة
14/07/2025 19:44:35
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
الموت يؤلم زياد برجي بأعز الناس.. شقيقه توفي بشكل مُفاجئ وهذه تفاصيل العزاء والدفن (صور)
Lebanon 24
الموت يؤلم زياد برجي بأعز الناس.. شقيقه توفي بشكل مُفاجئ وهذه تفاصيل العزاء والدفن (صور)
23:28 | 2025-07-13
13/07/2025 11:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
فيفيان جان بركات
Lebanon 24
فيفيان جان بركات
16:24 | 2025-07-13
13/07/2025 04:24:02
Lebanon 24
Lebanon 24
هيلين ويلمونت غطاس
Lebanon 24
هيلين ويلمونت غطاس
16:22 | 2025-07-13
13/07/2025 04:22:55
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
Lebanon 24
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
09:54 | 2025-07-10
10/07/2025 09:54:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور زياد جورج عساف
Lebanon 24
الدكتور زياد جورج عساف
22:43 | 2025-07-07
07/07/2025 10:43:22
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
Lebanon 24
أموال سيحصل عليها 150 ألف لبناني.. إليكم التفاصيل
09:56 | 2025-07-14
14/07/2025 09:56:28
Lebanon 24
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
Lebanon 24
عن نصرالله ونعيم قاسم.. هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيليّ
14:00 | 2025-07-13
13/07/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
Lebanon 24
هو رجل أعمال بارز.. نادين نسيب نجيم تعيش قصة حب جديدة إليكم التفاصيل
23:40 | 2025-07-13
13/07/2025 11:40:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
Lebanon 24
بعد إصابته بسرطان الكبد... الموت يُغيّب أحد أبرز مقدمي البرامج
06:55 | 2025-07-14
14/07/2025 06:55:33
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
Lebanon 24
هذا ما سيواجهه لبنان إذا لم يسّلم "حزب الله" سلاحه بطيب خاطره
09:00 | 2025-07-14
14/07/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
23:28 | 2025-07-13
الموت يؤلم زياد برجي بأعز الناس.. شقيقه توفي بشكل مُفاجئ وهذه تفاصيل العزاء والدفن (صور)
16:24 | 2025-07-13
فيفيان جان بركات
16:22 | 2025-07-13
هيلين ويلمونت غطاس
09:54 | 2025-07-10
سقط من شرفته.. وفاة مأسوية لممثل كوميدي هذا ما حصل معه
22:43 | 2025-07-07
الدكتور زياد جورج عساف
22:42 | 2025-07-07
المحامي سمير حليم كنعان
فيديو
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
Lebanon 24
باستخدام الخردة.. ابن الـ 26 عاماً يصنع نسخة مذهلة من سيارة لامبورغيني الفارهة (فيديو)
04:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
Lebanon 24
بهيكل نحيف وكاميرات ممتازة.. تعرّفوا إلى ميزات هاتف Galaxy Z Fold7 (فيديو)
01:00 | 2025-07-12
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
Lebanon 24
استولى على أموالها بالكامل.. فنانة شهيرة تكشف للمرة الأولى عن أزمتها مع زوجها الثالث (فيديو)
02:37 | 2025-07-11
14/07/2025 19:44:35
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24