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تعازي ووفيات
إنغريد رفيق شرتوني
Lebanon 24
16-07-2025
|
22:29
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أولئك الذين أحببناهم ورحلوا، لم يعودوا حيث كانوا، لكنهم باتوا في كل مكان نكون فيه"
القديس أوغسطينوس
زوجها: الدكتور جو نجم
حاتم
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بناتها: جويل وعائلتها
دانيال، زوجة باتريك
أبي نادر
، وعائلتهما
شقيقاها: جوني شرتوني وعائلته
توفيق شرتوني وعائلته
أبناء حماها: المهندس أنطوان حاتم وعائلته
جورج
حاتم وعائلته
جانين زوجة الدكتور ماريو يونس وعائلتها
وعموم عائلات : حاتم، حاج، مطر، أبي نادر،
الراسي
، يونس، ربابي، مارون، فريحة، وعموم عائلات شرتوني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
إنغريد رفيق شرتوني
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية
من بعد
ظهر يوم الجمعة 18
تموز
2025 في
كاتدرائية
مارجرجس
المارونية
،
بيروت
.
تقبل التعازي في كاتدرائية مارجرجس المارونية، بيروت يوم الخميس 17 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل
الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
ويوم الجمعة 18 الجاري قبل الصلاة وبعدها في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء إبدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.
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