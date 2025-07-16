إنغريد رفيق شرتوني

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أولئك الذين أحببناهم ورحلوا، لم يعودوا حيث كانوا، لكنهم باتوا في كل مكان نكون فيه"القديس أوغسطينوسزوجها: الدكتور جو نجمبناتها: جويل وعائلتهادانيال، زوجة باتريك ، وعائلتهماشقيقاها: جوني شرتوني وعائلتهتوفيق شرتوني وعائلتهأبناء حماها: المهندس أنطوان حاتم وعائلتهحاتم وعائلتهجانين زوجة الدكتور ماريو يونس وعائلتهاوعموم عائلات : حاتم، حاج، مطر، أبي نادر، ، يونس، ربابي، مارون، فريحة، وعموم عائلات شرتوني وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةإنغريد رفيق شرتونييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية ظهر يوم الجمعة 18 2025 في مارجرجس ، .تقبل التعازي في كاتدرائية مارجرجس المارونية، بيروت يوم الخميس 17 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبلالظهر حتى الساعة السادسة مساءً.ويوم الجمعة 18 الجاري قبل الصلاة وبعدها في صالون الكاتدرائية من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء إبدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.