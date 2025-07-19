هاني صبحي محمصاني

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بِسْم اللَّه الرَّحْمَٰن الرَّحِيم﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾[صدق الله العظيم]ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الفقيد المغفور له بإذن الله تعالى المرحومهاني صبحي محمصانيتوفي إلى رحمة الله الثلاثاء 15 2025 مـ ووري الثرى في الأميركيةوالدته : المرحومة عصمت انكدار محمصانيإبناه : أمين وزياد محمصانيأشقاؤه : الدكتور وعائلتهمالك محمصاني وعائلتهالدكتور ماهر محمصاني وعائلتهسائلين أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناتهالراضون بقضاء الله وقدره آل محمصاني وانسباؤهم.يحدد موعد تقبّل التعازي لاحقاً.