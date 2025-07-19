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تعازي ووفيات

هاني صبحي محمصاني

Lebanon 24
19-07-2025 | 00:29
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بِسْم اللَّه الرَّحْمَٰن الرَّحِيم
﴿يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَىٰ رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً  فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي﴾
[صدق الله العلي العظيم]
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ببالغ الحزن وعميق الأسى وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعي الفقيد الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم
هاني صبحي محمصاني
توفي إلى رحمة الله الثلاثاء 15 تموز 2025 مـ ووري الثرى في الولايات المتحدة الأميركية
والدته : المرحومة عصمت انكدار محمصاني
إبناه : أمين وزياد محمصاني
أشقاؤه : الدكتور غالب محمصاني وعائلته
مالك محمصاني وعائلته
الدكتور ماهر محمصاني وعائلته
سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته
الراضون بقضاء الله وقدره آل محمصاني وانسباؤهم.
يحدد موعد تقبّل التعازي لاحقاً.
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