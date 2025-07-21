سميرة فيليكس حبيقه

Advertisement

اولادها: وابنه سامي وعائلتهدلال زوجة جان فرنسوا طنب وابنتهما: دنيايمنى زوجة عصام بطران واولادهما: عماد، وسام و مهى وعائلاتهمفادي وزوجته رلى واولادهما: رامي وعائلته وهشامزياد وزوجته سيلفيا وابنتهما: ليلىأشقاؤها: اولاد المرحوم سمير حبيقه: ندى ونديم وعائلاتهمسامي حبيقه زوجته هدى واولادهما: سعيد، جهينة ورويدا وعائلاتهمشقيقتها: سامية ارملة متّى واولادها: الياس وعائلته ورضاسلفها: عائلة المرحوم سامي شحروري واولادهسلفاتها: عائلة المرحومة أسماء شحروري زوجة المرحوم قاعيعائلة المرحومة وداد شحروري زوجة المرحوم جفري ناشوعموم عائلات: حبيقه، شحروري، مراد، طنب، بطران، خليفة، كوري، سرور، لحود، متّى وأنسباؤهم في الوطن و المهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومةسميرة فيليكس حبيقهارملة المرحوم كمال نجيب شحروريالراقدة على رجاء المجيدة يوم السبت الواقع فيه 19 2025 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 23 تموز الساعة الرابعة الظهر في ماريوحنا المعمدان ، طلعة اوتيل ، الأشرفية ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، رأس النبع .تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .