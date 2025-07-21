اولادها: نجيب
وابنه سامي وعائلته
دلال زوجة جان فرنسوا طنب وابنتهما: دنيا
يمنى زوجة عصام بطران واولادهما: عماد، وسام و مهى وعائلاتهم
فادي وزوجته رلى خليفة
واولادهما: رامي وعائلته وهشام
زياد وزوجته سيلفيا كوري
وابنتهما: ليلى
أشقاؤها
: اولاد المرحوم سمير حبيقه: ندى ونديم وعائلاتهم
سامي حبيقه زوجته هدى لحود
واولادهما: سعيد، جهينة ورويدا وعائلاتهم
شقيقتها: سامية ارملة فؤاد
متّى واولادها: الياس وعائلته ورضا
سلفها: عائلة المرحوم سامي شحروري واولاده
سلفاتها: عائلة المرحومة أسماء شحروري زوجة المرحوم جورج
قاعي
عائلة المرحومة وداد شحروري زوجة المرحوم جفري ناش
وعموم عائلات: حبيقه، شحروري، مراد، طنب، بطران، خليفة، كوري، سرور، لحود، متّى وأنسباؤهم في الوطن و المهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المرحومة
سميرة فيليكس حبيقه
ارملة المرحوم كمال نجيب شحروري
الراقدة على رجاء القيامة
المجيدة يوم السبت الواقع فيه 19 تموز
2025 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 23 تموز الساعة الرابعة من بعد
الظهر في كنيسة
ماريوحنا المعمدان ، طلعة اوتيل الكسندر
، الأشرفية ثم توارى الثرى في مدافن العائلة، رأس النبع .
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر .