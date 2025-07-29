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تعازي ووفيات

الدكتور سامي خليل نجيم

Lebanon 24
29-07-2025 | 22:42
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زوجته جيسي خليل ملكي
إبنه خليل وزوجته كارلا حنا وعائلتهما
إبنتاه مايا زوجة الدكتور إياد أبي صالح وعائلتهما
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ريم زوجة كمال سعادة وعائلتهما
شقيقه غريس عكر أرملة شقيقه المرحوم جوزف وأولادها وعائلاتهم
شقيقته نوال أرملة المرحوم أنطوان كنعان وأولادها وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون إليكم المرحوم
الدكتور
سامي خليل نجيم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الاربعاء 30 تموز 2025 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، المتحف، طريق الشام.
تقبل التعازي يوم الدفن في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس 31 الجاري في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.
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