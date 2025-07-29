الدكتور سامي خليل نجيم

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زوجته جيسي خليل ملكيإبنه خليل وزوجته كارلا حنا وعائلتهماإبنتاه مايا زوجة الدكتور وعائلتهماريم زوجة كمال وعائلتهماشقيقه غريس عكر أرملة شقيقه المرحوم وأولادها وعائلاتهمشقيقته نوال أرملة المرحوم وأولادها وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون إليكم المرحومالدكتورنجيميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة ظهر يوم الاربعاء 30 2025 في مطرانية الروم ، المتحف، .تقبل التعازي يوم الدفن في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الخميس 31 الجاري في صالون المطرانية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة السادسة مساءً.