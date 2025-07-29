Advertisement

تعازي ووفيات

عفاف عفيف خولي

Lebanon 24
29-07-2025 | 22:43
A-
A+
Doc-P-1398281-638894510237316588.jpg
Doc-P-1398281-638894510237316588.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
عفاف عفيف خولي
أرملة المرحوم شارل جرجي مالك
Advertisement
والدتها المرحومة مريانا وهبه
بناتها: المهندسة لينا زوجة المهندس ريمون جرجي نصّور وأولادهما وعائلاتهم
الدكتورة لسلي زوجة المهندس جورج جان الحداد وعائلتهما
المهندسة لارا
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 30 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة القديسين قزما ودميانوس للروم الأرثوذكس، بطرام، الكورة. ويوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 مساءً، في صالون الكنيسة - بطرام. ويوم الخميس 31 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون كنيسة القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس الرميل، قرب مستشفى الروم.
مواضيع ذات صلة
ما حقيقة إعفاء سفير فلسطين في لبنان من منصبه؟
lebanon 24
30/07/2025 09:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمّع المتقاعدين يطالب بإعفاء من رسوم الضمان ودفع التعويضات بقيمتها الحقيقية
lebanon 24
30/07/2025 09:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
هاشم شكر الحكومة بعد إقرار إعفاء المناطق الجنوبية الحدودية من رسوم
lebanon 24
30/07/2025 09:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب أقرّ اعفاء المتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية من بعض الضرائب والرسوم
lebanon 24
30/07/2025 09:56:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:43 | 2025-07-29
22:42 | 2025-07-29
05:18 | 2025-07-28
13:45 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-26
15:44 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24