عفاف عفيف خولي

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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومةعفاف عفيف خوليأرملة المرحوم جرجي مالكوالدتها المرحومة مريانا وهبهبناتها: المهندسة لينا زوجة المهندس ريمون جرجي نصّور وأولادهما وعائلاتهمالدكتورة لسلي زوجة المهندس وعائلتهماالمهندسة لارايحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 30 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في قزما ودميانوس للروم الأرثوذكس، بطرام، . ويوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 مساءً، في - بطرام. ويوم الخميس 31 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس ، قرب .