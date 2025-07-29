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تعازي ووفيات
عفاف عفيف خولي
Lebanon 24
29-07-2025
|
22:43
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انتقلت الى رحمته تعالى المرحومة
عفاف عفيف خولي
أرملة المرحوم
شارل
جرجي مالك
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والدتها المرحومة مريانا وهبه
بناتها: المهندسة لينا زوجة المهندس ريمون جرجي نصّور وأولادهما وعائلاتهم
الدكتورة لسلي زوجة المهندس
جورج
جان الحداد
وعائلتهما
المهندسة لارا
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها يوم الأربعاء 30 الجاري الساعة الرابعة بعد الظهر في
كنيسة القديسين
قزما ودميانوس للروم الأرثوذكس، بطرام،
الكورة
. ويوارى الجثمان الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 7 مساءً، في
صالون الكنيسة
- بطرام. ويوم الخميس 31 الجاري من الساعة 11 قبل الظهر لغاية الساعة 6 مساءً في صالون
كنيسة
القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس
الرميل
، قرب
مستشفى الروم
.
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