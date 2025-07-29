Advertisement

تعازي ووفيات

طوني انطونيوس مرقص الدويهي

Lebanon 24
29-07-2025 | 22:43
A-
A+
Doc-P-1398282-638894510629414174.jpg
Doc-P-1398282-638894510629414174.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رئيس و مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية المهندس ناصيف سقلاوي
Advertisement
أعضاء لجنة الادارة 
نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية
رابطة القدامى 
يتقدمون بأحر التعازي من عائلة
المرحوم
طوني انطونيوس مرقص الدويهي
(ابو بسام)
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه ، وألهم عائلته الصبر والسلوان
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب للتطورات
lebanon 24
30/07/2025 09:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قداس احتفالي في بقاعكفرا تكريما للطوباوي الدويهي واستقبالًا لذخائره
lebanon 24
30/07/2025 09:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران طربيه من زغرتا: نطلب من الرب ان يلهمنا السير على خطى الدويهي
lebanon 24
30/07/2025 09:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701
lebanon 24
30/07/2025 09:56:17 Lebanon 24 Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:43 | 2025-07-29
22:42 | 2025-07-29
05:18 | 2025-07-28
13:45 | 2025-07-27
12:28 | 2025-07-26
15:44 | 2025-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24