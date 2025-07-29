طوني انطونيوس مرقص الدويهي

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رئيس و مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك سقلاويأعضاء لجنة الادارةنقابة الموظفين والعمالمجلس صندوق التعاضدالجمعية الرياضيةرابطة القدامىيتقدمون بأحر التعازي من عائلةالمرحومطوني انطونيوس(ابو بسام)تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه ، وألهم عائلته الصبر والسلوان