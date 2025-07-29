30
o
بيروت
31
o
طرابلس
29
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
27
o
النبطية
28
o
زحلة
30
o
بعلبك
17
o
بشري
27
o
بيت الدين
25
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
طوني انطونيوس مرقص الدويهي
Lebanon 24
29-07-2025
|
22:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
رئيس و مدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك
اللبنانية
المهندس ناصيف
سقلاوي
Advertisement
أعضاء لجنة الادارة
نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية
رابطة القدامى
يتقدمون بأحر التعازي من عائلة
المرحوم
طوني انطونيوس
مرقص
الدويهي
(ابو بسام)
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جنانه ، وألهم عائلته الصبر والسلوان
مواضيع ذات صلة
قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب للتطورات
Lebanon 24
قائد الجيش عرض مع الدويهي وأيوب للتطورات
30/07/2025 09:56:17
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قداس احتفالي في بقاعكفرا تكريما للطوباوي الدويهي واستقبالًا لذخائره
Lebanon 24
قداس احتفالي في بقاعكفرا تكريما للطوباوي الدويهي واستقبالًا لذخائره
30/07/2025 09:56:17
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
المطران طربيه من زغرتا: نطلب من الرب ان يلهمنا السير على خطى الدويهي
Lebanon 24
المطران طربيه من زغرتا: نطلب من الرب ان يلهمنا السير على خطى الدويهي
30/07/2025 09:56:17
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701
Lebanon 24
الرئيس عون بحث مع الدويهي مسار تنفيذ القرار 1701
30/07/2025 09:56:17
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يعجبك أيضاً
عفاف عفيف خولي
Lebanon 24
عفاف عفيف خولي
22:43 | 2025-07-29
29/07/2025 10:43:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الدكتور سامي خليل نجيم
Lebanon 24
الدكتور سامي خليل نجيم
22:42 | 2025-07-29
29/07/2025 10:42:05
Lebanon 24
Lebanon 24
لجنة مهرجانات بعلبك نعت زياد الرحباني
Lebanon 24
لجنة مهرجانات بعلبك نعت زياد الرحباني
05:18 | 2025-07-28
28/07/2025 05:18:18
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
Lebanon 24
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
13:45 | 2025-07-27
27/07/2025 01:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. هذه تفاصيل جنازة وعزاء زياد الرحباني
Lebanon 24
بالصورة.. هذه تفاصيل جنازة وعزاء زياد الرحباني
12:28 | 2025-07-26
26/07/2025 12:28:32
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
Lebanon 24
وضعه خطير جدّاً... نقل فنان معروف إلى العناية المركّزة بعد تدهور حالته الصحيّة
08:10 | 2025-07-29
29/07/2025 08:10:55
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
Lebanon 24
ماذا طلبت السيّدة فيروز بعدما قدّمت نجوى كرم التعازي لها؟.. شاهدوا الفيديو
06:04 | 2025-07-29
29/07/2025 06:04:40
Lebanon 24
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
Lebanon 24
فرحة تحوّلت إلى مأساة... هكذا خسر محمد حياته بعد نجاحه في الإمتحانات
06:24 | 2025-07-29
29/07/2025 06:24:40
Lebanon 24
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
Lebanon 24
نائب تعرّض لأزمة قلبية.. وهذه حالته
06:25 | 2025-07-29
29/07/2025 06:25:25
Lebanon 24
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
Lebanon 24
غرق... فنان شهير يخسر حياته خلال السباحة
09:07 | 2025-07-29
29/07/2025 09:07:28
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
22:43 | 2025-07-29
عفاف عفيف خولي
22:42 | 2025-07-29
الدكتور سامي خليل نجيم
05:18 | 2025-07-28
لجنة مهرجانات بعلبك نعت زياد الرحباني
13:45 | 2025-07-27
وفاة والدة النائب السابق أحمد فتفت
12:28 | 2025-07-26
بالصورة.. هذه تفاصيل جنازة وعزاء زياد الرحباني
15:44 | 2025-07-25
والد النائبة عناية عزالدين في ذمة الله
فيديو
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
Lebanon 24
انحنى ليواسيها.. هذا ما قالته السيدة فيروز للسفير المصري (فيديو)
02:31 | 2025-07-30
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
Lebanon 24
ستنافس سامسونغ وآبل.. هذه مواصفات ساعة غوغل المنتظرة (فيديو)
01:32 | 2025-07-30
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
Lebanon 24
لبنانيون يشربون البلاستيك.. هذا ما تحتويه مياهنا!
12:35 | 2025-07-29
30/07/2025 09:56:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24