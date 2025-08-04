اولادها: الدكتورة ماري جوال زهار
البروفسور جان رالف زوجته الدكتورة ايزابيل غرال وبناتهما:
ماريون، كميل، شارلوت
المهندس جان بيار
زوجته ياسمينا رفول
سرج زوجته رولا الهبر وولديهما: طارق، رامي
شقيقتها: ارليت زوجة فؤاد
بنايوت وابنتهما:
كارين زوجة المهندس روي يازجي وعائلتهما
أولاد شقيقها المرحوم روبير تيان:
ماري غبريال زوجة بيار القرم
وعائلتهما
موريال زوجة مارسيل رعد وعائلتهما
نويل
وعموم عائلات: تیان، زهار،غرال، رفول، الهبر، بنايوت، يازجي، القرم، رعد، جبر، الدحداح، فرنيني، مشنتف، رزق الله، دحروج، هيكل، بستاني، قربان وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغالية
هوكات ارنست تيان
ارملة المرحوم الدكتور جان زهار
الراقدة على رجاء القيامة
المجيدة يوم الاثنين الواقع فيه 4 اب 2025 متممة واجباتها الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد
ظهر يوم الجمعة 8 الجاري في كنيسة
المخلص للروم الملكيين الكاثوليك
، شارع مونو ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في صيدا
وتقبل التعازي في صالون المدافن لغاية السادسة مساءً.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم السبت 9 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع
للكنيسة.