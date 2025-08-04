هوكات ارنست تيان

Advertisement

اولادها: الدكتورة ماري جوال زهارالبروفسور جان رالف زوجته الدكتورة ايزابيل غرال وبناتهما:ماريون، كميل، شارلوتالمهندس جان زوجته ياسمينا رفولسرج زوجته رولا الهبر وولديهما: طارق، راميشقيقتها: ارليت زوجة بنايوت وابنتهما:كارين زوجة المهندس روي يازجي وعائلتهماأولاد شقيقها المرحوم روبير تيان:ماري غبريال زوجة بيار القرموعائلتهماموريال زوجة مارسيل رعد وعائلتهمانويلوعموم عائلات: تیان، زهار،غرال، رفول، الهبر، بنايوت، يازجي، القرم، رعد، جبر، الدحداح، فرنيني، مشنتف، رزق الله، دحروج، هيكل، بستاني، قربان وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم فقيدتهم الغاليةهوكات ارنست تيانارملة المرحوم الدكتور جان زهارالراقدة على رجاء المجيدة يوم الاثنين الواقع فيه 4 اب 2025 متممة واجباتها . يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة ظهر يوم الجمعة 8 الجاري في المخلص للروم الملكيين ، شارع مونو ثم توارى الثرى في مدافن العائلة في وتقبل التعازي في صالون المدافن لغاية السادسة مساءً.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم السبت 9 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرعللكنيسة.