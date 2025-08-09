31
o
بيروت
33
o
طرابلس
31
o
صور
35
o
جبيل
32
o
صيدا
32
o
جونية
36
o
النبطية
38
o
زحلة
39
o
بعلبك
27
o
بشري
32
o
بيت الدين
31
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
سمير إميل البواري
Lebanon 24
09-08-2025
|
04:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته: ساميا بشناق
ابنه : رمزي
بناته : ندى زوجة محمد
شحرور
Advertisement
داليا زوجة
ايان
مورفي
شقيقه : عائلة المرحوم نبيل في المهجر
شقيقاته : سميرة
دعد زوجة كريستيان اوغانيور وعائلتها
مها أرملة المرحوم
دولة الرئيس
فريد مكاري
وعائلتها
ومن ينتسب اليهم ينعون لكم على رجاء
القيامة
المجيدة فقيدهم
الغالي
المرحوم
سمير إميل البواري
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 9 آب 2025 في
كنيسة سيدة
الإنتقال، راسكيفا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في قاعة
كنيسة
سيدة الانتقال - راسكيفا ويوم الأحد 10 آب من الساعة الثانية عشرة حتى السابعة مساءً في قاعة القديس جوارجيوس، أنفه.
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
Lebanon 24
رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في كليمنصو للقاء الرئيس السابق للحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط
09/08/2025 13:47:08
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المحامي سمير حليم كنعان
Lebanon 24
المحامي سمير حليم كنعان
09/08/2025 13:47:08
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
المحامي سمير حليم كنعان
Lebanon 24
المحامي سمير حليم كنعان
09/08/2025 13:47:08
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس حزب القوات سمير جعجع في قصر بعبدا
Lebanon 24
الرئيس عون يلتقي رئيس حزب القوات سمير جعجع في قصر بعبدا
09/08/2025 13:47:08
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً
كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين.. وفاة فنان عربي بارز
Lebanon 24
كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين.. وفاة فنان عربي بارز
12:56 | 2025-08-04
04/08/2025 12:56:01
Lebanon 24
Lebanon 24
هوكات ارنست تيان
Lebanon 24
هوكات ارنست تيان
04:54 | 2025-08-04
04/08/2025 04:54:58
Lebanon 24
Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة نعت ياسر نعمة
Lebanon 24
نقابة محرري الصحافة نعت ياسر نعمة
08:08 | 2025-08-03
03/08/2025 08:08:56
Lebanon 24
Lebanon 24
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
Lebanon 24
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
14:53 | 2025-08-02
02/08/2025 02:53:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلامية مصرية
Lebanon 24
الموت يُؤلم إعلامية مصرية
14:49 | 2025-08-02
02/08/2025 02:49:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
Lebanon 24
زيادات على "رواتب".. ودولار بـ60 ألفاً
15:43 | 2025-08-08
08/08/2025 03:43:01
Lebanon 24
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
Lebanon 24
قرارٌ... هؤلاء فقط يُمكنهم السير بعد العاشرة ليلاً
07:30 | 2025-08-08
08/08/2025 07:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
Lebanon 24
على الهواء.. هكذا ردّ جعجع على محمد رعد بشأن "السلاح"
14:52 | 2025-08-08
08/08/2025 02:52:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
Lebanon 24
"اغتيال مسؤول استخبارات".. بيانٌ إسرائيلي عن غارة أنصارية!
11:39 | 2025-08-08
08/08/2025 11:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
Lebanon 24
التحركات مستمرة.. إليكم قائمة بالطرقات المقطوعة
16:21 | 2025-08-08
08/08/2025 04:21:34
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
12:56 | 2025-08-04
كان يقيم في دار إقامة كبار الفنانين.. وفاة فنان عربي بارز
04:54 | 2025-08-04
هوكات ارنست تيان
08:08 | 2025-08-03
نقابة محرري الصحافة نعت ياسر نعمة
14:53 | 2025-08-02
داخل العناية المركزة.. وفاة لاعب كرة قدم عربي
14:49 | 2025-08-02
الموت يُؤلم إعلامية مصرية
04:58 | 2025-08-02
ليون سركيس ميسيريان
فيديو
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
Lebanon 24
مشهد مروع.. طفلة علقت على حافة شرفة منزلها في الطابق الـ 11 وهذا ما حلّ بها (فيديو)
04:00 | 2025-08-09
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
Lebanon 24
بهوية مزيفة امرأة عالجت آلاف المرضى.. شاهدوا لحظة إلقاء القبض عليها
23:43 | 2025-08-07
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
Lebanon 24
بالفيديو: فضيحة الأدوية المزوّرة والمهربة.. هكذا خدعت صيدليات كبيرة اللبنانيين
10:17 | 2025-08-07
09/08/2025 13:47:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24