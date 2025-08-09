سمير إميل البواري

Advertisement

زوجته: ساميا بشناقابنه : رمزيبناته : ندى زوجة محمدداليا زوجةشقيقه : عائلة المرحوم نبيل في المهجرشقيقاته : سميرةدعد زوجة كريستيان اوغانيور وعائلتهامها أرملة المرحوم وعائلتهاومن ينتسب اليهم ينعون لكم على رجاء المجيدة فقيدهم المرحومسمير إميل البوارييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 9 آب 2025 في الإنتقال، راسكيفا.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في قاعة سيدة الانتقال - راسكيفا ويوم الأحد 10 آب من الساعة الثانية عشرة حتى السابعة مساءً في قاعة القديس جوارجيوس، أنفه.