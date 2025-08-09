Advertisement

تعازي ووفيات

سمير إميل البواري

Lebanon 24
09-08-2025 | 04:56
Doc-P-1402675-638903374732492133.jpg
Doc-P-1402675-638903374732492133.jpg photos 0
زوجته: ساميا بشناق
ابنه : رمزي
بناته : ندى زوجة محمد شحرور
داليا زوجة ايان مورفي
شقيقه : عائلة المرحوم نبيل في المهجر
شقيقاته : سميرة
دعد زوجة كريستيان اوغانيور وعائلتها
مها أرملة المرحوم دولة الرئيس فريد مكاري وعائلتها
ومن ينتسب اليهم ينعون لكم على رجاء القيامة المجيدة فقيدهم الغالي المرحوم
سمير إميل البواري
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم السبت 9 آب 2025 في كنيسة سيدة الإنتقال، راسكيفا.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده من الساعة العاشرة صباحًا حتى السابعة مساءً في قاعة كنيسة سيدة الانتقال - راسكيفا ويوم الأحد 10 آب من الساعة الثانية عشرة حتى السابعة مساءً في قاعة القديس جوارجيوس، أنفه.
