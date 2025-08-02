أنا لا أموت بل أدخل الحياة
والد الفقيد: سركيس ميسيريان زوجته إيرينا
شابافالافا
والدته: ندى برباري زوجة جيرار دير طوروسيان
شقيقه: مارك ميسيريان وزوجته ايزابيلا أكويلينا وعائلتهما
جدته: سامية فغالي أرملة المرحوم توني
برباري
أعمامه: هاروت ميسيريان وزوجته لينا تشاميتشيان وعائلتهما
فارطان ميسيريان وزوحته تامار كيججي وعائلتهما
عماته: مارال زوجة برج ميناسيان وعائلتهما
لينا زوجة كيفورك مويسيريان وعائلتها
أخواله: توفيق برباري وزوجته كارلا جرجور وعائلتهما
وليد برباري وزوجته باتي حداد وعائلتهما
غسان برباري وزوجته بريجيت أبي عاد وعائلتهما
وعموم عائلات: ميسيريان، برباري، شابافالافا، دير طوروسيان، أكويلينا، فغالي، تشاميتشيان، كيججي، ميناسيان، مويسيريان، جرجور، حداد، أبي عاد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحوم
ليون سركيس ميسيريان
المنتقل الى رحمته تعالى في المهجر يوم الخميس الواقع فيه 17 تموز
2025 متمماً واجباته الدينية
. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة من بعد
ظهر يوم السبت 2 آب 2025 في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي للأرمن الكاثوليك، ساحة الدباس ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة للأرمن الكاثوليك، برج حمود مقابل ميرنا الشالوحي.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاء
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الأحد 3 آب 2025 في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
الرجاء ابدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً