ليون سركيس ميسيريان

أنا لا أموت بل أدخل الحياةوالد الفقيد: سركيس ميسيريان زوجته شابافالافاوالدته: ندى برباري زوجة جيرار دير طوروسيانشقيقه: مارك ميسيريان وزوجته ايزابيلا أكويلينا وعائلتهماجدته: سامية فغالي أرملة المرحوم برباريأعمامه: هاروت ميسيريان وزوجته لينا تشاميتشيان وعائلتهمافارطان ميسيريان وزوحته تامار كيججي وعائلتهماعماته: مارال زوجة برج ميناسيان وعائلتهمالينا زوجة كيفورك مويسيريان وعائلتهاأخواله: توفيق برباري وزوجته كارلا جرجور وعائلتهماوليد برباري وزوجته باتي حداد وعائلتهماغسان برباري وزوجته بريجيت أبي عاد وعائلتهماوعموم عائلات: ميسيريان، برباري، شابافالافا، دير طوروسيان، أكويلينا، فغالي، تشاميتشيان، كيججي، ميناسيان، مويسيريان، جرجور، حداد، أبي عاد وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحومليون سركيس ميسيريانالمنتقل الى رحمته تعالى في المهجر يوم الخميس الواقع فيه 17 2025 متمماً واجباته . يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الثالثة ظهر يوم السبت 2 آب 2025 في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي للأرمن الكاثوليك، ساحة الدباس ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة للأرمن الكاثوليك، برج حمود مقابل ميرنا الشالوحي.لنفسه الراحة ولكم من بعده طول البقاءتقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الأحد 3 آب 2025 في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء ابدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً